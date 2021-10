Opiniones contrapuestas sobre el carril bici: del "non o vou usar" al "será un gusto para os nenos"

David Burgo. Dueño de Bici Paixón

"Eu son usuario da bici e non vou usar o carril, que non é tal"

El carril bici que está construyendo el Concello en la ciudad ha generado, en los últimos meses, mucha polémica y un rechazo importante por parte de ciudadanos que no lo ven útil y se quejan de que, además, restará plazas de aparcamiento. El vial tampoco deja indiferente a auténticos devotos de este medio, como son algunos vendedores de bicis.

"Eu son usuario de bicicleta e non me vou botar polo carril bici, porque en términos técnicos non é un carril bici. Para iso non podería estar pegado á calzada, tería que estar separado por unha barreira física, de formigón, por exemplo. E na Ronda do Carme o lóxico é que fora pola esquerda, pegado ao xardín. Dá a impresión de que o fixeron sen asesorarse con técnicos", afirma David Burgo, de Bici Paixón.

Burgo cree que, en realidad, Lugo no necesita un carril bici, sino que el modelo al que debería caminar es el de coexistencia de tráficos, sobre todo ahora que en las ciudades ya no se puede circular a más de 30 kilómetros por hora. "Con este límite ninguén entorpece a ninguén. Pódese ver na Ronda da Muralla", dice.

Este profesional argumenta, además, que "en Lugo nin hai tantos coches nin hai tantos ciclistas. E no momento en que aumentan as bicis baixan os coches, é unha cuestión matemática. Ao final é unha convivencia forzosa", afirma.

David López. Dueño de Elucusbikes

"Será un gusto que os nenos poidan ir ao colexio en bicicleta"

David López, propietario de Elucusbikes, tiene fe en el carril bici. La asienta en el interés creciente que aprecia por este medio, y no solo por ocio, y en la labor de sensibilización que se haga sobre sus ventajas.

"A xente está moi enfadada co carril bici. Os cambios non lle gustan a ninguén, pero eu creo que é cuestión de tempo e de verlle as vantaxes. Por exemplo, vai ser un gusto ver como os nenos poderán ir ao colexio ou ao instituto en bici, en grupo e seguros", señala.

López insta a esperar a que la obra esté terminada. "A xente di que non se usa, pero é que non se usa porque aínda non está rematado", precisa.

López apunta que conectar toda la ciudad con un carril bici es muy complicado —"Valencia ten 400 quilómetros de carril bici e é imposible andar toda a cidade", dice— y que el hecho de que el de Lugo esté cofinanciado por fondos europeos del plan Muramiñae condicionó que se llevara por donde va, desde el norte de la ciudad hacia el río Miño.

En su opinión, tanto los carriles bici como los viales de tráfico compartido son modelos válidos y, además, deben ser complementarios, cree. Én los últimos meses, él vendió cuatro biciclestas para personas que trabajan en O Ceao y en el centro. "Ir de Garabolos ao centro en coche e aparcar lévache trinta minutos. En bici, dez".