El operativo del Arde Lucus se va a reforzar con agentes coruñeses

Los turnos habituales de la Policía Local y de la Nacional en la ciudad se verán reforzados durante el próximo Arde Lucus, que se celebrará entre el 13 y el 16 de junio, de modo que en el operativo de seguridad también está previsto la inclusión de agentes nacionales llegados desde A Coruña, según confirmó la subdelegada del Gobierno en Lugo, Isabel Rodríguez.

La responsable de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado en la provincia participó este jueves en la reunión de la junta local de seguridad celebrada en la casa consistorial para preparar y coordinar el dispositivo de seguridad de la fiesta. Además de Rodríguez, participaron la alcaldesa Lara Méndez; la concejala de cultura, Carmen Basadre, y mandos de la Policía Local, Autonómica y Nacional, así como de Protección Civil.

Isabel Rodríguez estimó que se van "casi a triplicar" los refuerzos de la Policía Nacional, aunque no concretó el número exacto de efectivos "porque están pendientes con el programa del Arde Lucus de confeccionarlo para los distintos días" de la celebración.

VEHÍCULOS DE PARAPETO. La subdelegada del Gobierno confirmó también que en el operativo de seguridad del Arde Lucus se volverán a utilizar vehículos policiales como parapeto a la entrada de las calles donde se suelen producir aglomeraciones, un sistema con el que se pretenden evitar atentados yihadistas.

Por su parte, la alcaldesa explicó que durante la reunión se establecieron las formas y procedimientos necesarios para conseguir una "coordinación eficaz" entre las distintas fuerzas y cuerpos de seguridad con la finalidad de que los diversos actos programados, cerca de 400, discurran con normalidad.

La alcaldesa también confirmó que la Policía Local volverá a reforzar los turnos habituales durante los días de celebración del Arde Lucus, como se suele hacer en las grandes fiestas de la ciudad, estableciendo a través de decretos las guardias, dado que los agentes se han negado a prestarse como voluntarios para estos refuerzos.

Ningún bombero fue a la reunión por la falta de efectivos

Ningún bombero acudió a la junta de seguridad porque este jueves no había mandos de guardia y en el cuartel solo había cuatro efectivos. Además, la persona que estaba como jefe de turno, decidió no asistir al encuentro por si fuese necesario atender alguna urgencia.

Sin voluntarios

Los bomberos, al igual que la Policía Local, sufren falta de efectivos que se cubren con refuerzos por decreto, dado que tampoco hay voluntarios. El retén estuvo además en precario porque solo se logró contactar con un efectivo que descansaba y no pudo ir a reforzar por temas personales.