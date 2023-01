Operación salvar la cafetería del Parque

El Concello busca la manera de mantener abierta la cafetería del parque Rosalía de Castro una vez que la actual concesión ha finalizado y que el concurso público que convocó la administración para adjudicar de nuevo la explotación de este local quedó desierta.

La hostelera que gestionaba el establecimiento desde su apertura, en el año 2012, se jubila, según explicó el gobierno local. La concejala de Gobernanza, Paula Alvarellos, mantiene conversaciones con ella para tratar de que mantenga abierta la cafetería mientras no hay una nueva concesión.

El cierre del local tendría impacto en una zona donde hay muchos centros de trabajo y no mucha oferta hostelera, pero sería sobre todo un golpe a la imagen del Concello. Por otras razones, la administración tiene dificultades para que funcionen otros locales de este tipo, como la cafetería de O Vello Cárcere, que nunca llegó a abrir, y las de algunos centros sociales.

La cafetería del Rosalía de Castro fue diseñada por el arquitecto pontevedrés César Portela, que fue Premio Nacional de Arquitectura y el autor del plan director del histórico parque lucense. Se trata de un establecimiento que se integró en el espacio verde con listones de madera en dos fachadas y amplios ventanales y que es muy apreciado por los ciudadanos por su excepcional ubicación.

Sin embargo, el negocio no es ajeno a algunos de los problemas que, como otros, tiene el sector de la hostelería, como la inflación y la falta de personal. Por esa razón, el gobierno local hará algunos cambios en las bases que regirán el nuevo concurso público para hacerlo más atractivo y que genere más interés entre los hosteleros. El principal cambio será una reducción del horario de funcionamiento obligatorio tanto por la mañana como por la noche.

La nueva concesionaria podrá abrir a las nueve de la mañana, en vez de a las siete, y podrá cerrar a las diez de la noche, en vez de a las doce. Además, no tendrá obligación de funcionar todos los días de la semana sino que podrá cerrar un día. "Estes cambios redundarán nas necesidades de persoal, que serán menores nun momento no que hai dificultades no sector para atopar man de obra cualificada", indicó el gobierno local.

Al mismo tiempo, el Concello está llevando a cabo algunas mejoras en las instalaciones, para que el edificio esté en perfectas condiciones en el momento en que se adjudique su explotación. En los últimos días fueron pintados los listones de madera que cubren parte del edificio.

Sobre la cafetería que debía funcionar en O Vello Cárcere y que no lo ha hecho todavía porque las condiciones de explotación no resultan atractivas en el sector, el gobierno local indicó que hubo un empresario que mostró interés y que en este momento estudia presentar alguna propuesta de explotación.

Se ofreció con un canon de 1.500 euros al mes

La cafetería del Parque salió a concurso en septiembre del año pasado y el Concello fijó para la puja un canon mínimo de 1.500 euros al mes.

Ninguna empresa optó a hacerse con el contrato, que se ofrecía por cinco años. Ante ese revés, el gobierno prepara en este momento un nuevo concurso.

Las condiciones favorables del local estriban en su localización, que incluye la posibilidad de montar una amplia terraza en el Parque.