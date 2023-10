Hay jóvenes que llegan a las consultas de los psicólogos y los sexólogos absolutamente frustrados en la creencia de que tienen micropenes o de que son eyaculadores precoces. Ellas, preocupadas porque no son multiorgásmicas.

Son solo algunos casos, y no los más graves, de los efectos del consumo temprano, descontextualizado y normalizado de la pornografía por parte de las generaciones de internet y las pantallas y la imagen como medio de interrelación social. La industria del sexo como base principal de la educación sexual desde que el cuerpo empieza a lanzar las primeras señales y se despierta la curiosidad, los actores y actrices porno como sustitutos de los tutores.

Los testimonios directos recogidos por los expertos son muy reveladores. Ana Álvarez-Ron recoge alguno de ellos en su trabajo Pornografía y su repercusión en la salud sexual, en el que incluso analiza el fenómeno OnlyFans, una plataforma en la que sobre todo chicas mantienen contactos virtuales con sus suscriptores, que pagan a cambio de ver determinadas imágenes o prácticas. Una plataforma de acceso sin más control que decir que se es mayor de edad y a la que cada vez se suman chicas más jóvenes.

"Empecé un poco por necesidad", relata una de estas chicas, "porque en mi familia no hay muchos recursos y no da tiempo a sacarse segundo de Bac y trabajar. El de OnlyFans es un dinero extra y tampoco está mal".

Se trata de una chica que se sorprende de que una de las cosas que más le soliciten es "que valore sus miembros", pero a la vez defiende que "no tenemos a nadie que nos esté mandando u obligando a hacer cosas que no queramos. No hay reglas ni normas, nadie que esté por encima de nosotras. Entonces es como todo libertad".

También Antonio Rial en su estudio Adolescencia, tecnología, salud y convivencia sobre los jóvenes gallegos recoge opiniones de estos con respecto a sus relación con la hipersexualización de la imagen: "Yo creo que es como una muestra de autoestima", considera uno de estos adolescentes, "como el tema de los filtros, es como algo natural ya. No creo que alguien suba cosas para presumir. Es algo natural que está implantado entre nosotros. Estoy haciendo estas fotos y como que me sale natural".

Pese a todo, hasta a ellos mismos les asombra la habitualidad del contacto con el porno. "Hay niños de primaria que ya están mirando porno. Ya no es que mole, es que piensan que eso es la realidad, piensan que es eso. Lo consumen desde muy pequeños", alerta otra de las jóvenes voces consultada, "habría que hablar en el colegio de todo eso. En el colegio sobre todo, porque al ser tabú se buscan maneras de saber del tema, que suele ser el porno. Entonces al final ese es el problema, que no hay otras fuentes. Y claro, en el colegio no se habla de eso, nadie habla de eso. Y cuando hablan lo hacen con mucho filtro. Bueno, a ver si me lo dices con filtros donde no me voy a enterar ni de la mitad, porque estás usando incluso palabras clave. ¡Pues qué quieres que te diga!".

Al despacho del educador Viti Escamilla llegan casos más extremos, menores de 14 y 18 que ya tenido problemas de abusos sexuales o violencias machistas. "Se dan situaciones", detalla, "como hablar con algún chaval que ha venido al centro porque ha cometido algún tipo de abuso y al que le preguntas: "Mira, cuando tienes una relación sexual, eso de levantarle una pierna a la chica o esas posturas, ¿por qué las haces?" Y te dice: "No sé, es lo que he visto". Luego comprenden que eso no tiene ningún sentido ni produce más placer a nadie porque ese recurso de levantar la pierna de la mujer se usa en el porno porque hay que meter una cámara para grabar los primeros planos, pero ellos las replican en la intimidad porque creen que es lo que se espera de ellos. Es la única sexualidad que han conocido, se ha convertido en la normalidad".

Y la normalidad es todo, empezando por compartir imágenes propias en el grupo. Escamilla afirma que "es una forma de relación habitual. De hecho, ya la foto de perfil es normal que esté sexualizada, desde muy pronto: el chaval con el torso desnudo ante el espejo, ellas con un detalle de una ingle con un tanga... La foto de perfil no muestra la cara, sino el cuerpo".

Este experto lo tiene claro: "El acceso al porno se va a dar. La discusión es cómo y a qué tipo de porno".