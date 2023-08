Un vendedor de la Once reparte un millón en Lugo en el Extra de Verano

Un vendedor de la Once, Enrique Juan García Martínez, repartió un millón de euros en Lugo al vender el cupón agraciado en el Sorteo Extraordinario de Verano, celebrado el pasado martes por la noche. Enrique Juan García —cuyo puesto de venta habitual está en Campo Castelo, 6, aunque también va por las tardes a Obramat y por la zona de los vinos del casco histórico— afirmaba el miércoles desconocer quién podría ser el agraciado con el premio. Entre otras cosas, porque confesó que había vendido 7.000 euros en cupones para el mencionado sorteo, dentro de una campaña que comenzó hace tres meses.

"Me es totalmente imposible adivinar quién puede ser el ganador porque comencé a vender este cupón tan pronto como se acabó el del sorteo del Día de la Madre y vendí 7.000 euros en cupones para el Extra de Verano. Así que no sé a quién le di el premio y no dónde", explicaba el miércloles el vendedor.

Primer premio Extra Verano ONCE 2023

Enrique Juan García, que comenzaba el miércoles su periodo de vacaciones, se ha mostrado "feliz y contento" cuando conoció la noiticia. "Esto es, para mí, una alegría y un incentivo para las ventas", aseguraba, emocionado.

El hecho de dar un premio no solo supone un motivo de satisfacción para el vendedor sino que también contribuye a ampliar su radio de clientela. "Siempre me dicen algunos clientes: Non dás nada! Y, con esto, ya no me lo pueden decir", apunta el vendedor de la Once.

No es la primera vez que este vendedor da un premio importante. Hace cuatro años, repartió 175.000 euros entre siete agraciados. "Vendí siete cupones. Una persona se llevó cuatro y le dio dos a un amigo. Y los otros tres se los llevó otro cliente. Tocaron, en esa ocasión, 25.000 euros por cupón", afirma, con orgullo.

Enrique Juan García estrenaba el miércoles sus vacaciones doblemente satisfecho, tras ocho años como vendedor de la Once, oficio al que llegó tras sufrir una meningitis vírica con consecuencias fatales.

"Antes de dedicarme a esto fui repartidor de pan, electricista y albañil. Pero tuve una meningitis vírica que desencadenó una trombosis y una posterior embolia pulmonar y, al final, pude volver al mercado laboral gracias a este trabajo que me ofreció la Once", comenta Enrique Juan García.

La noticia de que un lucense había sido afortunado con un premio de un millón de euros, en el último Extra de Verano de la Once, corrió el miércoles como la pólvora y fue tema de conversación en distintos ámbitos sociales. Qué hacer con semejante cantidad de dinero caída del cielo, de forma repentina, era uno de los debates de muchas conversaciones en bares de Lugo, algo habitual que se repite cada vez que cae un premio importante de lotería en la ciudad.

Dar con el paradero del agraciado es misión casi imposible dado que el afortunado suele desear siempre mantener su anonimato y proteger su intimidad.



