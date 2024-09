Próspero Gallego: "No olvidaré el olor a muerto en la aldea de la matanza de Paulino"

Próspero Gallego (Vilardevós, Ourense, 1959) acaba de jubilarse como brigada de la Guardia Civil después de más de 30 años como policía judicial, los últimos 20 adscrito a la Audiencia Provincial de Lugo. Como hijo a su vez de guardia civil, su infancia y luego su vida siguió el rastro de los destinos sucesivos destinos: Guetaria, Serra de Outes y Santiago en su infancia y juventud, Cangas de Narcea, Mieres, Chantada, Logroño, Cervantes y Lugo en su vida profesional.

Como guardia, participó usted en algunos de los conflictos más violentos de la España de los 70 y 80. El primero en Mieres, con la reconversión minera. ¿Cómo lo recuerda?

Pues entre otras cosas me casé en Asturias y allí tuve a mis dos hijos. Tengo tres cuñados mineros. Pero allí hubo las de dios. Lo que pasa es que los mineros eran nobles: andabas a palos con ellos por las mañanas y por las noches te los encontrabas de copas y te las pagaban ellos, porque entonces cobraban como cuatro veces lo que un guardia. Lo que pasa que era un desastre porque bebían muchísimo, nunca vi semejantes bichos bebiendo. Entrabas de servicio a tomar un café a las cinco de la mañana y ellos ya estaban de cubatas. Al final tuvieron que controlarlo porque había mucho accidente en las minas.

También estuvo tres años, del 83 al 85, en la Móvil con base en Logroño, la unidad antidisturbios que se desplazaba cuando había problemas en el País Vascos, que entonces era casi a diario. ¿Qué diferencias vio entre ambos conflictos?

La verdad es que en Logroño teníamos la base, pero allí solo estábamos de fiesta. Éramos todos muy jóvenes y ganando bastante dinero, así que cuando nos dejaban libres las montábamos gordas. Pero estábamos casi siempre en el País Vasco, muchas veces protegiendo la central nuclear de Lemóniz. Hasta 500 tíos estábamos allí, en barracones, porque estaba muy amenazada. Había muchos 'fregaos'. La gran diferencia con Asturias es que en el País Vasco no estabas integrado allí en la sociedad, no te miraban raro por ser guardia, porque eso es lo que pasaba con el País Vasco. Es decir, en el País Vasco si tú eras juez, funcionario... te miraban raro.

"Los mineros eran muy nobles, andabas a palos con ellos por la mañana y por la noche te invitaban a una copa"

¿Sufrió atentados?

Yo directamente no, pero estuve en varios. Y de mi promoción sí que murieron bastantes compañeros. Fue una época muy mala.

Otro de los sucesos tremendos en los que estuvo fue la matanza de Surribas (Chantada) en 1989, donde Paulino Fernández pasó a cuchillo a una decena de vecinos. Hubo ocho muertos, incluido el propio Paulino, que se suicidó. ¿Cómo recuerdo aquello?

Aquello parecía la trinchera del frente de Teruel en plena Guerra Civil. Yo fui el segundo en llegar, porque estaba de día libre. El primero fue el cabo Vicente, que ya ha muerto. Era un cadáver, y otro cadáver y otro... y no sabíamos que había pasado. El cabo se encontró con una mujer que apretaba el vientre con los brazos y gritaba "El Paulino, el Paulino". Cuando vio que sangraba y le retiró los brazos literalmente se le salieron las tripas, la había rajado de lado a lado. Vicente trató de volver a colocárselas, pero ya era imposible, la mujer murió unos días después. Y cuando yo llego me encuentro al cabo lleno de sangre de arriba a abajo, de la señora. Y claro, ¿quién narices es Paulino y dónde está? Así que Vicente, con una estaca en la mano, me dice: "La pistola, no, pero la estaca sí. Al primero que se acerque estacazo, y luego ya preguntas". Luego ya comprobamos que Paulino se había prendido fuego en la casa. Y de lo que siempre me acordaré es del olor a muerto, como cuando haces una matanza.

Como policía judicial, también habrá participado en la investigación de casos complicados. ¿Cuáles recuerda especialmente?

En Llanes, el asesinato de una chica que trabajaba en una peluquería. Le dieron más de 50 puñaladas, y el principal sospechoso era el marido, que contaba cosas muy raras y justo antes acababa de tener una bronca con ella tremenda, que escucharon todos los vecinos. Pero había una huella de una zapatilla en la sangre que no nos cuadraba, y que fue decisiva, porque entonces lo del ADN y esas cosas no existía. Habían sido dos chavales menores. Cogimos a uno y al año siguiente, al otro.

¿El caso más curioso al que se ha enfrentado?

Hubo una violación tremenda en Arriondas, durante varias horas, a una chavala de 16 años, después de atar al novio. Ninguno le había visto la cara, pero ella recordaba que hablaba raro y una palabra en particular: durante la violación le ordenaba "mueve la luenga" en lugar de "lengua". Éramos cinco y estuvimos días buscando, hasta que paramos en una sidrería a comer un bocadillo. Y en eso llega una chaval con una moto a comprar tabaco, y nos damos cuenta de que hablaba raro. Nos las apañamos para llevarlo al cuartel, llevamos a la chica para que lo escuchara hablar desde otra habitación y según lo oyó supo que era él. En su casa estaban las joyas que le había robado durante la violación.

¿Qué le llama más la atención, la persona aparentemente normal que en un momento es capaz de una barbaridad o ese tipo de delincuentes de los que de principio se puede esperar cualquier cosa?

Es verdad que hay gente a la que le ves en la cara que es capaz de cualquier cosa. Yo creo que se puede ver en la mirada, que esa gente lo lleva escrito. Y sigo sin comprender qué se le puede pasar por la cabeza de una persona que se supone que es normal y de repente se le cruza el cable y mata. No lo entiendo.

“No quise ascender más para no cambiar de destino"

Se ha jubilado usted a los 65 años pudiendo haberlo dejado a los 58, y además lo hace como suboficial, como brigada, cuando lo habitual es que a estas alturas tuviera un rango mayor. ¿Qué pasó?

Me reenganché por el lugar en el que estaba, en la Audiencia Provincial y porque me gustaba mi trabajo. Y si no he ascendido más es por decisión propia, porque renuncié varias veces. El ascenso en la Guardia Civil conlleva cambio de destino, y yo a mí no me apetecía. De hecho, en mi último ascenso me correspondió destino en la Guardia Civil del Mar en Tenerife. Por suerte, pude seguir en Lugo en comisión de servicio.

Como hijo de guardia civil, ¿ha pasado usted 'sus genes' a otra generación?

Sí. Uno mis hijos, Víctor, es guardia civil y está en Lugo, en la Policía Judicial. El otro no, está en Cataluña; tengo tres nietos catalanes a los que ahora podré ir a ver más.

¿Volvería a elegir ser guardia civil?

En todo este tiempo, la sociedad española ha cambiado mucho, pero la Guardia Civil todavía más y para bien. Antes se decía que iba para guardia el que no valía para otra cosa. Ahora para entrar en la Escuela de la Guardia Civil te piden casi un 14 en Selectividad. Salen formados oficiales con dos carreras, hay arquitectos, veterinarios, ingenieros, gente que domina cuatro idiomas, agentes realmente muy buenos y muy formados. Sí, volvería a ser guardia, pero intentaría entrar en la academia y hacer más cosas.

¿Qué valores principales cree que mantiene el cuerpo, pese a todos esos cambios?

Por mucho que cambia, lo que marca a todos es el espíritu de servicio al ciudadano. Es verdad que se necesita reorganizar el tema de la distribución de los cuarteles y hacerlo más eficaz, porque si en estos momentos sigue funcionado el sistema es gracias a los agentes. Y, además de la reorganización, se necesitan más guardias civiles si se quiere que haya una patrulla a pocos minutos de cada pueblo.

¿Cuáles son sus planes?

Pues cuidar de mis padres, ver a mis nietos, tomar cervezas con mis amigos y pasarlo bien con mi pareja. Un amigo mío siempre dice que "nunca es tarde para no hacer nada". Seguramente eso haré.