El sanatorio Ollos Grandes prepara su reactivación

El sanatorio lucense Nosa Señora dos Ollos Grandes lleva tres semanas sin pacientes hospitalizados por Covid-19 y se encuentra inmerso en preparar la reanudación de la actividad convencional. Durante la crisis sanitaria ha tenido un total de 18 ingresos con coronavirus, de los cuales siete fueron derivados del Hospital Universitario Lucus Augusti. Se trataba de pacientes geriátricos estables y muchos de ellos pendientes de ocupar una plaza en una residencia de mayores.

En algunos casos ya eran residentes de uno de esos centros, pero no podían regresar a sus plazas hasta que no contaran con una PCR negativa. En otros, no vivían en residencias pero necesitaban acudir a una porque no podían pasar la convalecencia en casa solos o al cuidado de un familiar mayor. En el sanatorio Ollos Grandes permanecieron hasta que pudieron ser trasladados a uno de esos centros.

"Estuvimos a disposición del Sergas en todo momento", recordaron este domingo el gerente, Juan M. Castro; el director médico el oncólogo Juan Carlos Castro y la directora de calidad, la farmacéutica Cristina López Pardo.

Por otra parte, también contaron con 11 pacientes propios infectados. Los geriátricos se recuperaron en un ala de la cuarta planta y el resto de enfermos de Covid-19 en una de la segunda. En ambas se establecieron idénticos circuitos, con zona de vestido, desvestido y desinfección para el personal, del que todos destacaron su entrega y colaboración.

La separación por patología respiratoria y no respiratoria se mantiene en el centro ya desde Urgencias

Los responsables del centro recordaron que cuenta con habitaciones individuales con sistemas de climatización particular, lo que "garantiza un aislamiento efectivo del paciente".

DIVISIÓN. La separación por patología respiratoria y no respiratoria se mantiene en el centro ya desde Urgencias, con entradas separadas para unos y otros y circuitos completamente independientes en el interior del sanatorio, de forma que no tengan que cruzarse.