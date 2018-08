Oliver Laxe, Lucía Pérez y El Progreso reciben en Navia de Suarna los Premios Alecrín

La Federación de Entidades Culturais Galegas en Cataluña (Fegalcat) entrega este jueves en Navia de Suarna los premios Alecrín 2018. En esta edición, algunos de los afortunados son Lucía Pérez, cantante de O Incio; Oliver Laxe, director de cine; y El Progreso de Lugo. El acto se enmarca en la celebración de un encuentro de gallegos emigrados. Se espera que acudan alrededor de medio millar de personas a la comida de confraternidad que tendrá lugar en el entorno del río Navia.

Además de esos tres galardonados, se concederán once distinciones más. En el apartado de música, acompaña a Lucía Pérez el acordeonista Justo O Coea. El escritor y profesor Antonio Núñez, autor del libro Navia Nai; Jesús López, párroco de Rao; y la joven Vanessa Fernández, que realizó un proyecto académico sobre Os Ancares, son otros de los agraciados.

También se recompensará a la empresa local Embutidos Suarna; al exalcalde lucense José López Orozco; al emprendedor del Bierzo, Prada a Tope; y al empresario José López (Loureiro). Completan la lista de premiados Ernesto Lagarón, exmiembro del Consello de Galeguidade; Manuel Santín, hijo predilecto de Cervantes; y, finalmente, Manuel Carrete, asesor del área de emigración de la Diputación de Ourense.

Este ano ampliamos o acto porque nos parecía oportuno homenaxear a todos os emprendedores da Montaña luguesa, e queremos deixar constancia diso

"Este ano quixemos centrar os premios en persoeiros da comarca na que se fai a xuntanza, a diferenza doutras convocatorias nas que non se tiña tan en conta iso", explica Domingo Balboa, presidente de la federación. "Non tería sentido que non premiásemos a xente desa zona", remarca.

La entrega de los premios Alecrín 2018 se enmarca en la fiesta de reunión de emigrantes, una cita que organiza Fegalcat y que se celebra cada año en un sitio diferente de Galicia.

En el 2017, el encuentro tuvo lugar en Castro Caldelas (Ourense), pero en esta ocasión el punto elegido para la fiesta es As Veigas de Navia de Suarna. "Quixemos celebralo aquí porque a maior parte dos emigrantes galegos que foron a Cataluña son das provincias de Lugo e Ourense. Dentro de Lugo, de onde máis xente hai é das zonas da Fonsagrada, Cervantes, Navia, Becerreá, Pedrafita...", explica Balboa.

Precisamente en honor a "esas persoas que marcharon de aquí e empezaron de cero" se colocará un monolito con una placa conmemorativa. "Este ano ampliamos o acto porque nos parecía oportuno homenaxear a todos os emprendedores da Montaña luguesa, e queremos deixar constancia diso", justifica el presidente de la federación.

La programación del festejo incluye también una misa solemne, a las 12,30 horas, y varias actuaciones musicales a cargo del acordeonista Francisco, el dúo Loureiro y el dúo Muralla. El acto central será, sin embargo, la comida de confraternidad a orillas del río. El servicio de cátering del banquete corre a cargo de Allandea, mientras que el establecimiento Bar Xegunde se ocupará del servicio de bar.

Balboa estima que acudirán alrededor de unas 500 personas al evento. En el día del miércoles "xa estaban vendidas unhas 400 entradas, e aínda hai moita xente que está vindo a pedilas agora", asegura el presidente del colectivo.

ACTO "MOI IMPORTANTE". Por su parte, el regidor de Navia de Suarna, el socialista José Fernández Fernández, agradece que "unha das reunións de emigrantes máis importante" se celebre en el municipio naviego. "É importante que os emigrantes teñan como referencia o concello de Navia de Suarna", señala.

Coincide con Balboa al asegurar que "neste concello hai moito emigrante" y agrega que "xusto neste momento retornaron moitos deles". "Para o Concello é importante que regresen todos os anos, pero tamén que se celebren este tipo de encontros", concluye el alcalde.

Federación

Un trozo de Galicia en Cataluña

Fegalcat engloba un total de 18 entidades gallegas en Cataluña. La mayor parte de las familias asociadas proceden de Lugo y Ourense.

Domingo Balboa, además de presidente de la federación, dirige la asociación A Cova da Serpe.

Actividades

A Cova da Serpe organiza actividades relacionadas con la cultura gallega durante todo el año. Una de las más sonadas es un festival que dedican aun concello distinto en cada ocasión.

Celebra, también, las Letras Galegas o el Entroido. Balboa asegura que la respuesta de la gente es "fantástica".