Olga Louzao: "Ciudadanos es la esperanza de superar la España de rojos y azules"

OLGA LOUZAO, referente de Cs en Lugo, se incorpora a la ejecutiva con la que Francisco Igea opta a liderar el partido.

¿Cómo está Ciudadanos en Lugo ante la situación de polarización que vive el partido?

La agrupación está perfectamente. Es verdad que hay unos a favor de Inés Arrimadas y otros a favor de la plataforma Ciudadanos Eres Tú, pero este es un partido en el que el debate es posible y, pase lo que pase, seguiremos trabajando juntos, porque el partido no está dividido para nada.

La agrupación de Lugo apoyó la enmienda a la totalidad a los estatutos propuestos por la dirección. Suena a alejamiento.

Bueno, la gestora presentó una propuesta de estatutos y agrupaciones de toda España presentamos enmiendas a la totalidad porque defendemos un partido más participativo y democrático. Pero cuando hacemos eso, hablamos de modelo de partido, no de líderes.

¿Cree que hay riesgo de fractura en el partido?

Espero que no. Hay muy buena relación entre los compañeros y la seguirá habiendo. Sabemos distinguir lo que aporta cada uno.

En Galicia esa división se ha hecho efectiva y se ha visto una doble postura: la de quienes apoyaban la alineación con el PP que defiende la actual cabeza del partido y la de quienes defienden que Cs debe llevar su propio candidato a la Xunta de Galicia.

Sí, de hecho, la plataforma Ciudadanos Eres Tú, de la que formo parte, presenta una candidatura alternativa a la oficial, la de Manuel Morgade, que representa los valores implícitos en esa enmienda a la totalidad: la idea de que Ciudadanos es un partido autónomo, de centro, liberal...

A José Manuel Blanco hay que desearle mucha suerte, porque tiene todo nuestro respeto.

Pero a la vez hay un candidato de Lugo, José Manuel Blanco, que también aspira a ser el candidato.

Es cierto. José Manuel no quiso formar parte de la plataforma y lo normal es que apoyemos a ese candidato con el que llevamos trabajando en ese modelo de partido. Pero a José Manuel Blanco, desde luego, hay que desearle mucha suerte, porque tiene todo nuestro respeto.

¿Cómo vivió esa idea de intentar acercar Ciudadanos al PP y hasta integrar listas?

Yo me afilié a Ciudadanos. Y cuando lo hice ya existían el PP y el PSOE. Quiero decir con eso que creo que tenemos un proyecto propio y gente capaz de liderar ese proyecto y renunciar a eso es desperdiciar el trabajo realizado y dejar huérfanos a los votantes de Ciudadanos.

¿Teme que su partido pueda acabar como UPyD?

Haremos lo posible para que no ocurra eso. Yo creo que Ciudadanos es un partido más que necesario ahora ante ese escenario de fragmentación que hay en la política. Cs nació para no ser trinchera y con vocación de ser un partido que dé estabilidad y por eso tiene mucho más sentido escapar de la polarizacion y actuar como un partido sereno y que impulsa las reformas necesarias en el país.

Usted dio un paso atrás en su día en la responsabilidad al frente del partido en Galicia. ¿Lo hizo por estar en desacuerdo con la ‘deriva’ que tomaba el partido?

Es verdad que mi responsabilidad era con Lugo, como dije. Hubo unas elecciones y los votantes me colocaron en la oposición y mi responsabilidad era centrarme en esa labor en el Ayuntamiento. Pero también es cierto que había cosas con las que yo no me sentía a gusto y, dado que no iba a ser la candidata a la Xunta, entendía que era el momento de dejar esas responsabilidades en el partido y centrarme en mi tarea en Lugo.

Ahora estoy centrada en Lugo y en la plataforma Cs Eres Tú, que defiende la política que me gusta

¿Y se plantea volver a dar un paso adelante?

Ahora estoy centrada en Lugo y en la plataforma Cs Eres Tú, que defiende la política que me gusta. No sé lo que pasará mañana y cualquier decisión la tomaré con calma, con serenidad y de acuerdo con los compañeros. En el partido hay muchas personas que respeto y estaré a lo que me pidan.

Su postura estaba siendo ya muy clara, pero además se anuncia su incorporación a la ejecutiva que propone Igea.

Estoy muy contenta de que pensara en mí para acompañarle en este proceso. Seremos dos gallegos en ese equipo y estoy agradecida de poder aportar a un proyecto que es coherente con lo que pienso y con lo que defiendo en política.

¿Como vivió el desencuentro de este con Arrimadas, tendrá su voto?

Yo voy a estar con Paco Igea porque llevamos mucho tiempo trabajando en el proyecto de la plataforma Ciudadanos Eres Tú y creo que representa la esperanza de volver a los orígenes de Ciudadanos y de dejar atrás la España de los rojos y los azules. Pero aunque le voy a apoyar a él, a Inés Arrimadas la respeto y me parece que es una mujer valiente.