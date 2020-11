DE TODA AQUELLA sangre nueva que la crisis económica y social trajo a la política lucense, solo Olga Louzao permanece, aunque al frente de un grupo con solo dos concejales sin demasiado poder de influencia. También ha regresado al aparato de organización de Ciudadanos en Galicia, después de haber abandonado antes la portavocía y de haber apoyado la candidatura que perdió frente a la de Inés Arrimadas. Sin embargo, parece que el tiempo no ha minado su ilusión ni su energía; otra cosa es adivinar hasta cuándo le durarán y dónde la llevarán.

Hace tres días, Cs y el PP han votado junto con el gobierno local para sacar adelante la estrategia Lugo Transforma. ¿Es solo una excepción o marca un nuevo rumbo?

Bueno, se trata prácticamente de una propuesta nuestra de 2016. Lugo necesita que se apueste por otros sectores que no sea servicios, sobre todo en empresas tecnológicas o de sectores emergentes. Nos pareció un proyecto interesante que estaba funcionando en otros ayuntamientos. Recuerdo que yo lo había preparado con mucho entusiasmo, pero el PSOE votó en contra porque el empleo no era competencia municipal y porque no éramos una entidad financiera. Ahora seguimos pensando que pueda ser muy positivo, pero la propuesta nos genera dudas conociendo la historia del gobierno local: le gusta mucho anunciar las cosas, pero sin tener muy claros los pasos posteriores.

Cumple usted su segundo mandato como concejala. ¿Cuál es la principal diferencia con el anterior?

Que hay dos gobiernos municipales. Pero no podíamos ir a peor, el anterior mandato fueron cuatro años perdidos, así que cualquier cosa que se haga ahora llama la atención porque veníamos de un gobierno nefasto y paralizado. Lo que a nosotros nos ha decepcionado muchísimo es la actitud del BNG, no se pueden dejar los principios de lado, ser gobierno no puede ser distinto a ser oposición. Sí que están dirigiendo su actividad en lo que son sus áreas, pero en esas también se han quedado parados, como pasa con la playa fluvial o el transporte urbano. Tienen que cambiar la actitud.

¿Ha cambiado también la actitud de su partido, al que se le nota menos beligerante?

Es que la situación que vivimos ha cambiado totalmente la perspectiva. Con la pandemia nos hemos dado cuenta de todas la carencias que tiene este ayuntamiento y no hemos perdido ni un minuto en la parte crítica, de lo que me siento tremendamente orgullosa porque veo que ahora se están aprobando cosas que nosotros exigimos y propusimos hace años. Hemos sido conscientes de que no hay otro momento en el que puedas tender la mano de manera más clara a tus ciudadanos que este.

Están siendo especialmente críticos con la falta de transparencia con los contratos, adjudicaciones, gestión de ayudas...

Acabamos de presentar una queja ante la Valedora do Pobo. Es un tema fundamental, porque no se trata de no nos dejen hacer labor de oposición, sino que estás impidiendo que los ciudadanos tengan acceso a esa información. Un gobierno debe saber a qué se destina cada euro del dinero público y eso no se está haciendo. Además, genera muchísimas dudas: si no tienes nada que ocultar, por qué no se publican.

¿Qué le frustra más, lo que está pasando en Lugo o en su partido?

Ciudadanos es el proyecto político en el que sigo creyendo y estoy convencida de que encontrará su espacio. También es verdad que se le exige más que al resto de partidos, pero creo que ahora mismo Inés Arrimadas está haciendo un papel muy importante para que seamos ese partido que equilibre, que haga que no tengamos que depender de esos partidos que suben a un estrado y dicen que quieren acabar con el régimen. Cs está ahora en el momento de sentar las bases, crecer de abajo a arriba y aprovechar la gente muy buena que tenemos y que tiene que salir a la luz, en especial en Galicia, que es lo que conozco. Y esa es mi labor ahora, permitir que el afiliado tenga un papel importante para reconstruir y organizar la estructura en Galicia. Me siento muy respaldada y muy orgullosa de asumir este nuevo reto.

Ese reto quizás la lleve a los carteles electorales autonómicos.

No, está Beatriz Pino, que ha hecho un papel muy bueno en las autonómicas independientemente de los resultados. Yo estoy muy a gusto donde estoy, nunca he tenido otras aspiraciones. No lo hice antes, y de hecho dejé la portavocía del partido en Galicia. No es algo que me coma la cabeza ni me quite el tiempo. Me quita el tiempo mi trabajo en el Concello, que es el que me encanta.

Ese papel bisagra, de un partido que pudiera pactar a izquierda y derecha, era el que defendía la candidatura que usted apoyó en contra de la de Arrimadas. ¿Qué ha cambiado ahora?

Cuando presentas una candidatura estás utilizando los elementos internos del partido, era el momento de demostrar que podían cambiarse las cosas. No me arrepiento de haberme posicionado, pero también es un orgullo que ahora el partido me llame.

¿Le está pasando con Arrimadas como con el gobierno local, que le copia sus propuestas?

No, todos los que vivimos dentro de un partido pasamos momentos en los que estás más o menos a gusto con sus decisiones, pero lo importante es creer en ese proyecto, estar convencida de que es necesario y útil. Me gustaría muchísimo que alguna vez tuviéramos la oportunidad de gobernar, porque allí donde lo estamos haciendo lo hacemos muy bien.

¿Por qué cree entonces que hay tanta oposición interna a esa nueva línea de acción, que ha criticado incluso Albert Rivera?

De la misma manera que tú decides estar en un proyecto político, decides no estar. Admiro mucho a Albert, a muchos nos encendió las ganas de poder aportar en la vida política. Creo que los españoles le debemos muchísimo y que se ha marchado de una forma muy digna. Y esto es porque somos personas que no dependemos de la política, que si mañana nos vamos tenemos a donde volver.