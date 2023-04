Olga López: "Os cribados son supervivencia e aforro, eu tiven moi mala sorte"

Leva uns meses tratándose dun cancro de mama. Como está?

Teños días mellores e peores, hoxe non é dos mellores, estou moi cansa, é un efecto da medicación.

Di que decidiu seguir en política porque non quixo que o cancro decidise por vostede.

Si, é algo que me influíu moitísimo. Intento organizarme moi ben para descansar entre actividade e actividade. Vouno intentar ata que me deixen.

Que significa para unha persoa que sofre unha enfermidade tan dura estar activa laboralmente?

Para min é unha maneira de seguir coa miña vida. O cancro limítate moito. De entrada xa che cambia a maneira de ver a vida. Se iso supón que tes que cambiar de forma brusca a vida... A min agobiábame moito pensar que ía facer se non podía traballar. Faleino coa alcaldesa, como non podía ser doutro xeito, e penso que fun capaz. Axúdame a sentirme que son a mesma, que podo ser útil aínda, que me podo ser útil a min mesma. E axúdame a sobrelevalo.

Tiven moi mala sorte co cribado porque mo mandaron a un enderezo erróneo

Imaxino que pensa das persoas, incluso sanitarias, que cuestionan os cribados das enfermidades.

Paréceme terrible. Eu tiven moi mala sorte co cribado porque mo mandaron a un enderezo erróneo. O cancro xa estaba aí, pero igual o estadío no que se tería diagnosticado sería outro. A miña expectativa de vida e as alternativas de tratamento serían outras se non fose un estadío 4. Non se xustifica dende o punto de asistencial, e incluso de custos. O custo do meu tratamento crónico vai ser moito máis elevado que se estivese no estadío 1, no que nun ano poderiamos pensar incluso que tendo sorte estaría curada.

No Concello xestiona unha área na que o centro son os coidados. A enfermidade cambioulle dalgunha forma a perspectiva da xestión?

Non. Ese cambio fíxeno antes, sobre todo na pandemia, vin cal era a diferenza de perspectiva que tiña eu con respecto a persoas que non eran sanitarias.

Fáltalles aos sanitarios ver máis a parte social dos enfermos?

Creo que en xeral teñen moi claro que o sistema sanitario cumpre unha función pero que despois as familias vanse para a casa. Aí é onde entra o sociosanitario, que é importantísimo. Este país ten o reto de desenvolver un sistema social que se asemelle ao público de saúde. Temos unha débeda.

Pasou de ser traballadora do Sergas a unha grande usuaria da sanidade pública. Que percepción está tendo desta?

A sanidade pública é a grande oportunidade dos enfermos e da sociedade. O meu tratamento mensual ronda os 4.000 euros e hai que pensar o que suporía iso para a maioría das familias, moitas quedariamos polo camiño. Os mellores profesionais están aí porque cren no que están facendo, non buscan o beneficio económico, que pode ser lícito, pero temos que pensar que están nun sistema asistencial que prima por enriba de todo a saúde colectiva. E iso non ten prezo. Sentinme moi arroupada por todos os profesionais sanitarios, oncoloxía, primaria..., incluso polos propios sistemas de xestión que me facilitaron absolutamente todo.

Este país ten o reto de desenvolver un sistema social como o sistema público de saúde

Estamos lonxe diso... E está na man dos políticos...

Moi lonxe, pero creo que depende tamén da tendencia social. O coidado vese pouco. Cando coidamos 200 ou 300 persoas nun servizo de axuda no fogar hai moitas persoas que non o ven. Por iso os políticos temos a obriga de trasladar a necesidade dos coidados. Porque se non hai xente sa e coidada nin hai obras nin hai nada. Na pandemia démonos conta.

Ten dito que cando chegou atopou unha administración anticuada. Que cambiou neste tempo?

Non había nin firma electrónica, cando eu a levaba usando vinte anos na USC. Agora estamos para empezar a traballar cunha plataforma administrativa de xestión específica dos servizos sociais. Tamén atopei un réxime de administración local moi ríxido. Facer fiscalización previa de case todo antes de dar o recurso atrásao moito. Melloramos a maneira de fiscalizar as axudas de emerxencia e o mesmo estamos intentando facer coas subvencións e o alugueiro.

Cre que se ven os resultados?

A mellora na prestación dos servizos é obxectivable, con datos. En xantar no fogar duplicamos os usuarios, case non hai lista de agarda, pero cando unha demanda individual non está satisfeita é difícil empatizar. E eu enténdoo.

O Concello inviste 28 millóns en servizos sociais ao ano. Rende?

Eu creo que si. O problema é que a demanda nalgúns servizos aumenta, como en axuda no fogar, porque cada vez hai máis persoas maiores e dependentes. A demanda de emerxencia baixou moito porque a cubrimos a través doutros recursos (xantar no fogar, axudas ao alugueiro...). E axudou moito o ingreso mínimo vital. A min o que me indigna é que a oposición use sempre a persoa máis vulnerable para dicir que non hai.

Ás veces sinalar os problemas tamén axuda, a ser máis conscientes deles e a axilizar a solución.

Pero hai que facelo coa verdade. A oposición está continuamente intentando sacar noticias falsas, como problemas no centro de día Antonio Gandoy, cando non hai lista de agarda e a satisfacción é altísima. Ou cando di que o Concello non pide horas para o SAF. Tenas que dar a Xunta e sábeno! Dáas? Eu non vexo que iso axude.

A mellora na prestación dos servizos sociais do Concello é obxectivable, hai datos

Que outras melloras houbo nos servizos sociais dende 2019 que quizais moitas persoas non ven?

Coa pandemia atendemos unha demanda urxente para a que ninguén estaba preprado. Demos resposta ás persoas sen teito no pavillón, algo que ningunha outra capital galega fixo. Puxemos en marcha, e mantémolo, un programa de acompañamento a persoas soas ás que chamabamos por teléfono que nos quixeron plaxiar dende moitas administracións. Demos solucións de alimentación... E á par seguimos traballando no cambio. Fixemos modificacións nas estruturas dos centros sociais, de persoal, de áreas de influencia... Fixemos obras en todos os centros. Ampliamos a axuda e o xantar no fogar ata onde puidemos. Mudamos as axudas ao alugueiro para atender as persoas máis danadas polo covid. Puxemos un filtro de servizos sociais porque a lista de agarda era un gran problema. Agora se a demanda é urxente aténdese no día e se non en 24 ou 48 horas chama unha traballadora social para saber que precisa e indicarlle a documentación que debe levar á cita presencial, o que pasa é que despois o proceso para dar a axuda é lento, hai que valorar domicilios, ingresos... e iso non se fai nun día. Penso que os cambios aí están e aí quedan.

Cando se fala de axudas sociais, é frecuente que haxa quen aluda á cultura do subsidio. Que porcentaxe de usuarios non saen da roda das axudas e por que cre que sucede iso?

Vouno dicir: o problema do desfalco do diñeiro público tivémolo sempre en ladróns de guante blanco, en malas xesitóns, aeroportos que aínda hoxe non teñen avións, rescates bancarios que nunca se devolveron… Iso si que compromete os investimentos públicos. Cando damos un mínimo vital, primero faise unha esixencia familias. Estas reúnen uns requisitos de vulnerabilidade e algunhas persoas non teñen habilidades sociais suficientes para teren unha vida integrada. Iso tamén é coidar e dignificar. E no fondo tamén xera emprego. Que facemos? Non lle damos axuda? Que estean tirados nas rúas?

O concepto que hai do PSOE non é o que corresponde coas accións que fai

Supoño que a resposta pode ser darlles ferramentas para que saian desa vulnerabilidade.

Vale. E niso estamos. Temos un plan de inclusión no que traballamos con persoas para rehabilitalas socialmente. As traballadoras sociais búscanlles traballo nas empresas que teñen relación co Concello. Pero hai persoas que teñen tanta deterioración, tanta perda de facultades, que hai informes que sinalan a dificultade que teñen de integración. Pero son as mínimas. É mentira que se estean dando axudas a vagos.

Tivo algúns problemas cos seus traballadores. Houbo baixas, algunha marcha... Quixo cambiar moitas cousas moi rápido?

Houbo unha pandemia e o pánico nas persoas foi tremendo. E eu tiña medo, pero tiña unha misión de afrontamento diferente pola miña condición de sanitaria, e creo que os feitos demostraron que era a axeitada. Os cambios tiñan que ser xa porque o que se nos viña enriba era terrible. Hoxe temos un equipo moi cohesionado, ao que lle estou agradecidísima. Se non fose así non poderíamos facer todos os cambios que fixemos. E as persoas que se presentaron a postos de dirección son do Concello, non de fóra, iso significa algo.

"Rachei o carné aos 26 anos porque non quería que me pasase como a meu pai, e volvinme a afiliar"

Empezou no Concello como independente. Afiliouse?

Si. Trato de ser consecuente. E tamén porque se queres mudar cousas nun partido dende fóra non podes. Coñezo ben o partido. Teño un pai que se escondía para ser militante e un avó que tentaron matar con Santos Vega.

Tardou en afiliarse entón...

Nunca o contei, pero debe saberse. Afilieime con 18 ou 19 anos e rachei o carné aos 26, cando no meu desenvolvemento profesional accedín a un praza e unha persoa do PP de aquí moi coñecida díxome que lle dixeran que era unha persoa moi válida, que tiña moi bo currículo pero que tiña o defectiño de que tiña un carné. E eu, mal feito, porque iso hoxe non o faría, dinme de baixa. Meu pai fora carteiro e, con catro fillos, quitáranlle horas de traballo e ás veces chegar a fin de mes na miña casa non era doado e eu non quería que me fixesen o mesmo a min. Rachei o carné, pero as ideas seguiron sendo as mesmas.

Di que coñece ben o partido. Non me resisto a preguntarlle como o ve.

Participo pouco na parte orgánica debido á enfermidade. O PSOE foi o que fixo máis cambios na nosa sociedade e creo que é capaz de seguilos facendo. O concepto que hai do PSOE non é o que corresponde coas accións que fai. Con todas as axudas sociais que se puxeron en marcha nesta lexislatura e a repartición social brutal, alguén entende a intención de voto? Temos un problema de transmisión da mensaxe? Ao mellor témolo.

Fálame a nivel nacional ou tamén municipal?

Nestes catro anos os cambios que se fixeron no Concello, cunha pandemia, fan de Lugo un antes e un despois, e iso é obxectivo. Son cambios palpables. Quen os fixo? Pois que miren quen os fixo. Funciona moito a demagoxia. Hai que ir pausado, ensinando, porque ao final a verdade cala, e creo que temos que achegarnos máis á xente, que entenda de verdade os proxectos e saiba a finalidade deles.