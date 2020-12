Olalla Díaz: "Aún no ha llegado la ola de casos que se esperaban por la pandemia"

Hija de profesor de instituto y de funcionaria de la Xunta en Lugo, Olalla Díaz lleva de momento una carrera meteórica en su corta trayectoria judicial. Desde su juzgado Contencioso Administrativo ya han salido varias sentencias de las que tomar nota y acaba de asumir el cargo de jueza decana. Adscrita a la conservadora Asociación Profesional de la Magistratura, muchos le auguran un futuro notable. Pero, por el camino, está dispuesta a dar la cara.

¿Juez o jueza?

Prefiero juez. Es más, tengo la categoría de magistrado y me sigue gustando más juez.

Con solo ocho años de carrera judicial, lograr la titularidad de un juzgado de capital y encima en su propia ciudad no es fácil. Y, además, asume el lío del decanato.

Es un reto y siempre me han gustado los retos. Se me presentó esta oportunidad y al ver que contaba con el apoyo de mis compañeros no lo dudé. Ser decana de Lugo, la ciudad donde nací y que adoro, para mí es un orgullo. Pero no estaba en mis planes venir a Lugo ni pensaba que después de estar cinco años en un juzgado de pueblo pudiera acceder a este destino. Pero resultó que sí. Salió un concurso de jueces y salió esta plaza; yo estaba la primera para escoger y por eso me llegó, fueron las circunstancias. Me asusté un poco porque nuestra formación inicial principal es básicamente de la jurisdicción civil y penal, pero precisamente por eso me motivó, para formarme jurídicamente.

¿Entonces tampoco fue buscado el ámbito contencioso, una jurisdicción casi para especialistas?

No. Es un ámbito muy técnico y tenemos muy poquitos temas en nuestra formación. El Administrativo es un ámbito bastante desconocido para los jueces que empezamos, pero estoy encantada. Me gusta mucho la materia, tengo un equipazo en la oficina y de momento tengo la idea de quedarme mucho tiempo.

¿No le asustó ser jueza en su propia ciudad, donde todos se conocen y hay mucha interrelación?

Es cierto, pero no me echó para atrás. Yo me fui a los 18 años fuera a estudiar y volví con 32 años, pero mi familia es de aquí, mi círculo de amigos es muy amplio... Pero aun así, no supuso ningún tipo de obstáculo. En todo este tiempo solo me he tenido que abstener una vez por un vínculo familiar. Quizás en otra jurisdicción sí podrían darse más casos comprometidos, pero en este siempre hay un particular y en el otro lado está la administración, y no tengo ningún vínculo con la administración.

También es cierto en que llegó a su sala en un momento en el que buena parte de la actividad política y sindical estaba judicializada. O Garañón pasó por el Contencioso, casi todo lo relacionado con personal del Concello, contratos públicos como el de la fábrica de la luz, en el que usted dictó sentencia...

Sí, pero yo los veo como asuntos normales. No tiene ningún plus ni me condiciona en nada que un caso haya estado antes en Instrucción o que haya denuncias. Y no todo acto administrativo nulo es una conducta prevaricadora.

¿Ha percibido como decana que los juzgados lucenses sigan sufriendo los efectos de la etapa de hiperjudicialización de la vida lucense?

No se puede desconocer que hubo ciertos momentos en los que Lugo fue muy mediático, pero entiendo que entre los jueces siempre ha existido un ambiente de gran cordialidad. A día de hoy, aún existen macrocausas de hace tiempo. Como decana, entre mis objetivos está detectar las necesidades de los juzgados para dar un mejor servicio a la ciudadanía. En este aspecto, Instrucción 1 tiene una situación que no es la deseada; aún tiene unas 16 o 18 macrocausas y la semana pasada elaboré un informe solicitando al TSXG una medida de refuerzo porque lo veo imprescindible.

No acabo de entender qué razón objetiva existe para que nos hagan de peor derecho que a otras ciudades de Galicia

¿Qué más necesidades percibió?

El esperado juzgado de lo Social 4. Lugo lleva años y años arrastrando una carga importante y, no entiendo muy bien por qué motivo, en Lugo siempre hemos quedado a la cola de todo, no acabo de entender qué razón objetiva existe para que nos hagan de peor derecho que a otras ciudades de Galicia a las que se ha ido mucho dinero y se han creado juzgados. Ahora parece que ya va a ser una realidad, pero yo esperaba entrara en funcionamiento este año. También los juzgados de Instancia están sobrecargados, se aproximan a los módulos marcados para solicitar otra sala. Y luego está Primera Instancia 1, con muchas sentencias pendientes; hay un juez de refuerzo, pero si hay que tramitar algún tipo de procedimiento contra el titular, que lleva muchos meses de baja, le corresponde al CGPJ.

¿Están los juzgados lucenses listos para afrontar el gran reto del sistema de Justicia, la digitalización?

Creo que estamos en una buena situación. Falta muchísimo, que se invierta más dinero, pero el expediente digital electrónico nos ha ayudado mucho en pleno estado de alarma. También depende de los juzgados, el mío está totalmente digitalizado. Y depende de las jurisdicciones, en Instrucción es más difícil. De todos modos, la Xunta está apostando por este proceso. A día de hoy, los juzgados pueden solicitar ser digitalizados para llegar al papel cero.

¿Hay resistencias internas al cambio?

Sí, los cambios siempre son complicados. Y sobre todo la gente que lleva muchos años trabajando es más reacia, hay muchos que siguen necesitando tener el papel. Es cierto que hay compañeros que pueden ser ciertamente reacios, pero no son la mayoría. Creo que hay que apostar por este cambio.

Dentro de estos cambios, la pandemia ha traído cosas que parece que vienen para quedarse de las videoconferencias para todo tipo de trámites o incluso para la celebración de vistas. ¿Qué le parece?

Ha sido un instrumento muy útil y necesario. Era algo que ya teníamos ahí pero en lo que se ha avanzado a pasos agigantados. Ha llegado para quedarse, pero tampoco creo que deba quedarse para todos los casos ni siempre; es un recurso necesario, pero excepcional. A mí me gustaría seguir celebrando los juicios con la gente, me gusta la cercanía y supongo que a los abogados les gusta la cercanía a los clientes y a estos ver que se les presta atención en sus juicios.

¿Ha llegado ya la avalancha de casos derivada de la pandemia que todo el mundo vaticinaba? Todavía no. Se prevé, pero no. Yo pensé que nos iban a llegar muchos asuntos y no ha sido así. La evolución general en Lugo este año ha sido muy positiva: entramos en el estado de alarma con 6.200 asuntos y a día de hoy están pendientes de trámite 6.600, con todo lo que ha pasado.

En su caso, se supone que debería recibir muchísimos recursos sobre multas. De hecho, acaba de dictar una sentencia anulando una de las impuestas durante la pandemia.

Pues solo he recibido esa y otra. En el Contencioso la entrada de casos ha bajado muchísimo. Supongo que es porque todos los plazos procesales administrativos se suspendieron, por lo que si los procedimientos siguen activos en la administración no han llegado todavía. Respecto a las multas, han llegado muy pocas, algo muy sorprendente. De todas formas estos dos procedimientos han llegado porque los sancionados decidieron pagar el importe bonificado de la multa y luego recurrir por nulidad. Es decir, que al pagar renuncias a seguir el procedimiento administrativo y ya puedes usar la vía judicial. Es verdad que con las sentencias de anulación puede haber un efecto llamada. En Galicia se han dictado varias, en Vigo, en Pontevedra y la que dicté yo. Todos entendemos lo mismo, pero no así en otros juzgados del territorio español. Hay dos posturas y considero que la multa era nula.

¿Cómo se ve desde un juzgado como este la imagen que se está transmitiendo de la Justicia a cuenta de la renovación del CGPJ?

Como ciudadana, me parece que está polémica es lamentable y daña la imagen de la Justicia. Los tiempos están para cumplirse y es necesario renovar de una vez este Consejo. Pero como juez, sigo haciendo mi trabajo diario como debe ser, el CGPJ no me viene a poner las sentencias.

¿Hasta dónde llega su ambición personal y profesional?

De momento estoy bien, ahora mismo no tengo necesidad de plantearme otra cosa. Sí que en un futuro me veo en la jurisdicción Contencioso Administrativa, me he enamorado de ella. Dentro de unos años probablemente tendré la motivación de estar en la sala de el Tribunal Superior o en Madrid, en la Audiencia Nacional. Pero ahora estoy bien como estoy.