Okupas toman la caseta del guardés y amenazan a varios niños en el Parque

Varios niños que jugaban en el parque Rosalía de Castro se llevaron un buen susto al recibir amenazas de un grupo de adultos que se encontraban en las inmediaciones de la caseta del guardés, cerca de la zona donde se ubican los columpios infantiles.

Los padres de los pequeños se acercaron a ver lo que sucedía y observaron que estas personas habían okupado la instalación, que es propiedad del Concello. Según explicaron, una de las puertas de acceso a la casa estaba fracturada y un hombre y una mujer accedieron al interior portando varias bolsas en la mano.

Los usuarios del Parque temen que estas personas muestren un comportamiento violento con los menores

"Los vimos varios días, así que no hay duda de que han okupado la caseta. Y el problema es que no son personas pacíficas, sino todo lo contrario. En esa zona es donde los niños juegan con el balón y los okupas ya les llamaron la atención en varias ocasiones y los amenazaron porque al parecer les molestan", comentan. Los usuarios del Parque temen que estas personas muestren un comportamiento violento con los menores, o con cualquier persona, y que se registren incidentes, por lo que piden al Concello que ataje cuanto antes el problema.

"No se puede permitir esto en ningún lugar, pero mucho menos en una zona destinada a que jueguen los niños. Es un verdadero peligro porque nunca sabes cómo van a reaccionar estas personas. Viendo cómo están actuando, los padres tenemos miedo a que se muestren agresivos o que se les ocurra lanzar alguna botella u otro objeto y acaben lesionando a alguien".

Los residentes de la zona también mostraron su indignación por la presencia de los okupas en las instalaciones del Parque. "Esto es increíble. No es normal que el Concello no pueda solucionar este problema inmediatamente. Conocen esta circunstancia desde hace días, pero parece que están esperando a que pase algo para actuar. Ojalá que no tengan que lamentarse por no haber hecho nada", dicen.

SALUBRIDAD. Vecinos y usuarios afirman también que, además de la inseguridad que se percibe, esta situación también genera problemas de salubridad. "Los vemos entrar con bolsas y, obviamente, no salen a tirar basura, así que dentro de la caseta se tienen que estar acumulando un montón de desperdicios. Además", denuncia, "orinan allí. Es verdaderamente asqueroso".



Los residentes de la zona de Recatelo critican también que no se le haya dado hasta ahora ningún tipo de uso público a la casa del guardés. "Esa instalación tenía que haberse acondicionado de otra manera y no dejarse medio abandonada, utilizándose en algunos periodos solo como almacén para guardar el material de jardinería. Podría crearse un local social para el barrio, por ejemplo", proponen.



Esta caseta de propiedad municipal también fue objeto de actos vandálicos en varias ocasiones, cuando personas desconocidas realizaron pintadas y rompieron los cristales de las ventanas, creando también una situación de peligro para los niños y niñas que acudían a jugar a la zona de los columpios infantiles y a sus inmediaciones.