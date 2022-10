Los propietarios de la casa de Santo Grial en la que permanecía una familia desde hace casi dos años sin pagar pudieron recuperar ayer su vivienda, después de que los inquilinos aceptasen dejar el lugar si se retiraba la denuncia ante la Policía Nacional que se había interpuesto y no se les denunciaba por impago. No obstante, los propietarios no han podido cobrar los meses de alquiler que se les adeudaban.

El encargado de recibir las llaves de manos de los okupas fue el responsable del grupo desokupa Mi Casa no Es la Tuya, Francisco Ojea. Este confirmó el final satisfactorio de todo el suceso, ya que "la casa ha quedado bien, no hay destrozos". Sin embargo, Ojea cree que se volverá a topar con el mismo grupo familiar pronto, porque "ya es la tercera o la cuarta vez que nos los encontramos".

Albeiros

Por otra parte, el presidente de la confederación vecinal Cogave, Fernando Rois, se reunió con la asociación vecinal de As Gándaras, Ponte Romai y Albeiros para hablar de okupación ilegal. Piden, entre otras medidas, que las fuerzas del orden puedan desalojar sin juicio previo.