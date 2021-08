Un okupa corta dos dedos a otro que lo acogió en una casa de Santa María Alta

Una trifulca entre jóvenes okupas en una casa de Santa María Alta se saldó este martes con dos detenidos y un herido, que acusa a uno de ellos haberle cortado las yemas de dos dedos con un cuchillo. Los hechos ocurrieron sobre las cuatro de la tarde, en un chalé ubicado en la urbanización As Campas, en Matelo-Santa María Alta.

En esa casa viven –desde hace poco más de un año– cuatro jóvenes que ocuparon la vivienda, entonces vacía, pero que, según ellos, tienen buena relación con el dueño y con el vecindario. De hecho, los vecinos aseguran que nunca hubo ningún problema.

Sin embargo, desde hace quince días para aquí la situación cambió. Los vecinos afirman que se oían ruidos hasta altas horas de la noche y que se produjeron varios robos en la zona. Los jóvenes okupas –de origen marroquí y que llegaron a España hace años como menores no acompañados– acogieron en la casa a otros dos chicos, hermanos y de la misma nacionalidad que, según contaron, acababan de venir a Lugo desde Murcia y no tenían dónde dormir.

Durante estos días, la convivencia no fue fácil dado que estos chicos eran, según cuentan los okupas, bastante problemáticos. Este martes, el anfitrión, Yassin –un joven integrado que, hasta hace poco, estuvo trabajando en una empresa de O Ceao- intentó desalojarlos de la vivienda y ahí fue cuando, según cuenta, se produjo la agresión.

"Son muy violentos y van armados"

"Uno de ellos cogió un cuchillo y me cortó dos dedos. Son muy violentos y van armados. Los acogí en casa porque los vi en Lugo y no tenían a dónde ir. Me dieron pena y les ofrecí alojamiento pero solo hasta que encontrasen un trabajo o volviesen a Murcia. Sin embargo, al final, eran ellos los que nos querían echar a nosotros", dice Yassim, la víctima.

No fue este joven el único agredido, hace días uno de los invitados también golpeó a otro de los chicos que ya vivía en la casa. Podía haber denunciado, pero no llegó a ese extremo. Según él mismo apunta, porque lo amenazaron con matarlo y enterrarlo en la finca. Al final, no denunció.

"Ningún marroquí se comporta así"

Yassim y sus amigos decidieron traerse a casa a esos dos jóvenes paisanos suyos que encontraron en la calle sin un techo en el que cobijarse. Con la mejor de las intenciones, dice, les ofreció su vivienda okupada. Pero la convivencia se complicó desde el primer momento que compartieron techo unos y otros. "Empezaron a robar en varias casas y empezaron a drogarse. Fumaban heroína, bebían alcohol, esnifaban cocaína, tomaban pastillas... de todo. Perdían el control de lo pasados que estaban", asegura Yassim.



Destrozos .Cuando ayer los anfitriones les pusieron las cartas sobre la mesa y les dijeron que se tenían que ir, comenzaron las amenazas. "Empezaron a tirar con todo y hasta querían romper una bombona de butano y reventar la casa. Nos rompieron un microondas y las camas. Decían que habían llamado a otros chicos de Murcia para que se viniesen y alquilarles habitaciones y a nosotros nos querían echar. No sé de dónde salieron. ¡Son marroquíes pero ningún marroquí se comporta así!", cuenta Yassim.