Érika Reija: "En los ojos de Putin vi una frialdad despiadada"

Cuando niña, ¿qué soñaba que sería al crecer?

Como a cualquier niña se me pasaron por la cabeza ideas muy dispares... y muy disparatadas. Desde ser astronauta a médico, patinadora artística… hasta abrir una peluquería para mascotas, ¡ja, ja! Menos mal que al final encontré (o me encontró) mi vocación.

¿De dónde vino esa vocación?

Recuerdo ver con mi abuela un reportaje sobre niñas chinas abandonadas en orfanatos, en condiciones terribles, por la política de hijo único. Me impactó y conmovió muchísimo. Le pregunté qué habían estudiado los que habían hecho aquel reportaje y ella, que poco o nada sabía sobre este oficio, me dijo: "Creo que periodismo". Quizás ahí, la idea empezó a colarse en mi subconsciente. Luego, en el cole y en el instituto, algunos profesores me inculcaron el amor por las letras y la escritura. Incluso llegué a ganar algunos premios de poesía y relato. Gracias a todo eso acabé estudiando periodismo.

¿Le ha tocado vivir alguna situación incómoda por ser mujer?

Viví un momento de mucha tensión la noche que cayó Mubarak, en la plaza Tahrir de El Cairo. Había mucho descontrol en medio de las celebraciones que estaba cubriendo y un grupo de hombres me rodeó con intención de agredirme sexualmente. Si no hubiera sido por mi cámara y algunos transeúntes que me ayudaron, no sé qué habría pasado.

Tuvo ocasión de mirar a Putin a los ojos en persona, ¿qué vio?

Hielo, frialdad despiadada.

¿Cómo imagina el fin del conflicto entre Rusia y Ucrania?

Desgraciadamente, no soy optimista. No creo que vayamos a ver un final próximo. Desde luego no mientras Putin siga en el poder.

Ha vivido en Moscú y Rabat durante años por trabajo, ¿qué nuevos destinos le gustarían?

Siempre estoy abierta a lo nuevo y a lo desconocido. Me gusta que la vida me sorprenda. También estoy encantada de haber podido pasar un tiempo en Lugo después de salir de Moscú y reencontrarme con mis orígenes y conmigo misma.

¿Qué adjetivos la definen?

Como buena tauro, soy muy cabezota y persistente, ¡ja, ja! Cuando algo se me mete entre ceja y ceja, lo doy todo hasta el final. No me gusta dejar las cosas a medias.

¿Lo mejor para empezar el día?

Estoy descubriendo que, si logras dedicar aunque sea cinco minutos a estiramientos y ejercicios para activar el cuerpo antes del desayuno, afrontas el día con más energía y mejor humor.

Fue una pena que Tanxugueiras no llegaran a representarnos en Eurovisión

¿Qué tres personajes gallegos vivos citaría como referentes?

Sigo a Luis Tosar como actor, Nacho Carretero como escritor y Tanxugueiras como fenómeno musical. Una pena que no llegaran a representarnos en Eurovisión.

Fuera de Galicia, ¿hay algún lugar en el que se sienta como en casa?

Me adapto a vivir en cualquier parte, pero disfruto mucho cuando hace sol y calorcito.

¿Un plan para desconectar?

Un paseo por la naturaleza o darme un chapuzón, en mar, río o piscina, lo que pille más a mano.

Cuando sale con sus amigos, ¿pide vino o cerveza?

Depende del día. Un godello o una Estrella Galicia son siempre buena elección. En la mesa, la pierde un buen… Me fascina probar sabores del mundo y la cocina creativa. Si hablamos de la tierra, nada como la tortilla de mi madre o unas zamburiñas en días especiales.

¿Es de las que se dejan envolver por el espíritu navideño o trata de simular que estas fiestas no existen?

Cualquier motivo es bueno para celebrar, tratar de estar alegres y sacar lo mejor de nosotros. En España los inviernos no son tan duros, pero en países como Rusia, con tantos meses de oscuridad y frío, un poco de color e iluminación navideña te dan la vida.

Le ha pedido a los Reyes Magos...

Salud y fuerza para afrontar lo que venga. Con eso basta.

¿A qué serie se enganchó?

Huyo de las series largas que roban mucho tiempo. Rapa o Chernóbil, de pocos capítulos, me engancharon de principio a fin.

¿Qué defectos ajenos no tolera?

Me cuesta más tolerar los propios, ¡ja, ja!

¿Qué pregunta no le he hecho y le gustaría responder?

Los libros son mi gran pasión, así que si me preguntas por mis favoritos te diría que cualquiera de Oriana Fallaci, en especial Un sombrero lleno de cerezas. También El hombre que amaba a los perros, de Leonardo Padura.