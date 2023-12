El oído agudo de los peces

Lleva quince días en las Canarias. "Viñen buscarme a vida. O tema laboral na música páraseme cando chega o inverno. Busco un sitio cálido. Marcho a Latinoamérica ou a Canarias un tempo". Este año San Froilán puso la última canción de la fiesta y empezó a llover, incasablemente.

Atrás, en Lugo, le ha quedado una tienda de lámparas singulares en San Roque. Son fantasiosas. Las monta a mano mientras las estrellas bailan en la caja oscura del firmamento. "A xente di que teño un produto caro, pero é que detrás hai moito traballo e materiais de primeira calidade; unha bombilla pode custar 50 euros. Comprar unha lámpada de douscentos euros é un luxo, mellor encher a neveira", reconoce. La tienda sigue abriendo por las tardes. Comparte espacio con un estudio de fotografía y con el espacio de un artista.

Álvaro Pardo no monta lámparas durante esta cola del otoño que sopla cálida en su calendario. "Estou traballando en un campeonato de surf: fago traballos de mantemento, promovo concertos, pincho música,...". Habla de música por la inercia que le impone la melancolía. "Pincho pouco porque deixei a noite", confiesa sobre el que fue su trabajo principal durante un cuarto de siglo. "Se o fago é porque me apetece e porque me gusta o sitio".

Tiene 49 años. Empezó a poner discos a los 16. En el amanecer de su carrera como dj comenzó "nun sitio de Reinante que pola tarde era un pub para a rapazada e pola noite, cambiaba". Se transformaba en un local para homes adultos con cenicientas de medianoche que fumaban y los tuteaban.

Cuando llegó a la mayoría de edad pudo elegir entre la carpintería de su padre o la pescadería de su madre, pero tenía que escoger. Probó en ambos oficios y se quedó con el materno. "Estiven dez anos na pescadería». La delgada línea del amanecer acababa al apagarse los focos azules y empezaba con los rayos solares. "Deitábame tardísimo e erguíame ás sete. Se tiña que ir comprar peixe a Burela, ás cinco".

De aquel tiempo dice que "o peor eran as curvas de Mondoñedo, os cabalos bravos... había que conducir con moito coidado. Unha vez atropelei un cabalo. Levoume un espello".

"O que sei de negocios aprendino nas rulas de peixe. Nese mundo hai que ser espilido, rápido e áxil, porque todos pelexan pola caixa coa mellor robaliza. Eu compraba dez quilos e eles, mil quilos. O máis importante era ter oído cando estaban cantando os prezos. Veume moi ben para a música porque hai que estar moi concentrado. Se non estabas atento en Burela levantábache o peixe todo e tiñas que ir a buscalo ás rulas de Celeiro ou a San Cibrao.

Siempre fue hábil con las manos, así que montó la tienda Plan B en la Praza do Campo. Vendía maravillas de segunda mano: música, reproductores de vinilo, ropa. "Tamén colaborei para crear un dos primeiros bancos de tempo, tiven un club cultural en San Roque, montei un local de maxia e concertos na Rinconada... eu viaxaba, vía cousas que me gustaban e as traía a Lugo. Adianteime ao meu tempo". El último local que tuvo lo reformó con su padre, su hermano y su novia de entonces.

Acabó dejando la pescadería. "Son falangueiro, pero xa non falaba. Estaba a outra cousa, pensando qué discos iría comprar. Pero antes, cuando trabajaba en pubs y en el mercado no había noche o mañana, pero tampoco días libres. Os domingos ía vender antiguedades na Praza da Soedade". Ahora, decíamos al principio, cociña chopitos. Nadie tiene que enseñarle a limpiarlos.