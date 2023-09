"Oía a todos gritando y muchos se quedaron en el coche a dormir"

Ibtissam Mahjoubi, intérprete de árabe y ahora trabajadora de la ONG Accem, vivió el terremoto en directo pese a encontrarse en Lugo, donde vive con sus padres y hermanas. Este sábado de madrugada, poco después de salir de trabajar, recibió una llamada telefónica de su marido, en Marrakech, que le contaba en directo las consecuencias del terremoto que acababa de sufrir. El susto, cuando se enteró de lo sucedido, fue mayúsculo pero, afortunadamente, su marido y el resto de su familia política, que vive en la misma ciudad, resultaron indemnes del temblor.

"Mi marido y su familia viven cerca del aeropuerto y allí no llegó a haber muertos. Solo cayó una parte de una mezquita que hay cerca y algunas casas antiguas. Pero me asusté mucho porque oía a todo el mundo gritando y, según me contó él, todos los vecinos salieron a la plaza y pasaron la noche allí, incluso muchos se quedaron en el coche a dormir, como mi tía, que acababa de llegar de Fez y decidió quedarse en el coche en vez de ir a casa", explica Ibtissam

Esta joven respira tranquila porque su familia de Marruecos está bien. Por eso, este sábado se atrevía a esbozar una sonrisa aun hablando de lo sucedido. Sin embargo, reconoce que la gente allá está muy asustada. "Están aún asustados. No saben si se volverá a repetir y aún sigue la gente fuera de sus casas, por miedo. Nosotros también estamos muy preocupados porque es la primera vez que pasa esto. Pero aquí seguimos, pendientes de la noticias", decía este sábado.

Sarria

En Sarria, donde está empadronados unos 130 marroquíes, el terremoto generó una gran preocupación entre esta comunidad. "Casi todo Marruecos pasó la noche en la calle. Es una desgracia muy grande", decía este un joven cuyos padres residen a casi 300 kilómetros del epicentro y, aun así, percibieron el temblor.