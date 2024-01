"Ofrecemos kits, formación ao profesorado de secundaria e eventos de divulgación científica"

O seu proxecto pouco ten que ver coa carreira que estudou no Campus Terra?

Exactamente como Forestal non é. O proxecto é una spinf off que si nace dun grupo de innovación docente, XuvenCiencia, que son profesores do campus de Lugo, tanto da Politécnica como da facultade de Ciencias, de Humanidades..., para desenvolver uns kits experimentais para facer nas aulas que van enfocados, sobre todo ao ensino secundario, bacharelato e Formación Profesional. Este grupo considerou que lle faltaba achegar esas prácticas, eses experimentos, o método científico que hai nas enxeñarías, en Químicas... a estes rapaces.

Esa é a única función?

Constituímos a spin off para a comercialización dos kits (comprobar a humidade do solo, o contido de proteínas por exemplo no leite...), pero tamén facemos a formación específica ao profesorado de secundaria sobre como funcionan, con cursos ás veces a través do Ministerio, ás veces a través da Xunta.

Ofrecen máis servizos?

Temos tamén organización de eventos de divulgación científica, como a Noite Galega de Investigadores ou Ciencia á feira, que difundirá a ciencia os días de feira dalgúns concellos.

Dá a impresión de que non se sabe comunicar a produción científica da Universidade?

Queremos facer esa transferencia da Universidade á sociedade. Para nós é moi importante que se acceda á información.

XuvenLab é máis que un proxecto, é xa unha realidade?

Imos pouquiño a pouco. Estamos facendo unha pequena produción e temos tamén alguns kits en proceso de mellora.

Cando botou a andar?

Estamos recén. Constituímos XuvenLab a finais de decembro e comezamos a actividade este 1 de xaneiro.

Quenes están detrás de Xuven- Lab?

Somos 12 socios: oito profesores do Campus Terra; outra de ensino secundario; unha investigadora en Lugo que está preparando a tese doutoral; eu, que son a traballadora que leva a empresa, e ademais a USC.

Que supón a concesión deste galardón?

É un recoñecemento ao traballo realizado e un empuxe económico, tanto en cartos como no alugueiro gratuíto durante uns meses nos viveiros da Fundación CEL. Economicamente é un alivio para tirar cara adiante agora ao principio.