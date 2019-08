Las oficinas de turismo atienden un 64% más de personas en julio

El número de personas atendidas por las oficinas de turismo municipales de la ciudad de Lugo aumentó en julio un 62 por ciento con respecto al mismo mes del año anterior. Según los datos presentados este viernes por la concejala de Turismo y Cultura, Maite Ferreiro, un total de 9.553 personas se acercaron en el pasado mes de julio a alguna de las oficinas de turismo. Maite Ferreiro cree que este aumento se debe "ao éxito da colocación da caseta de información na Praza Maior, frente ao Concello".

Los datos del último trimestre confirman este incremento en la demanda de información. De mayo a julio de este año, se registraron un total de 17.030 visitas a la oficina de turismo, frente a los 12.552 del año anterior, lo que supone un aumento del 35 %. La oficina de turismo ubicada en la Praza do Campo abre en verano los lunes, martes y miércoles de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30; de jueves a sábado de 11.00 a 19.30 y los domingos de 11.00 a 18.00. En invierno, el horario es más reducido y solo tienen horario continuo de jueves a domingo de 11.00 a 18.00.

Más de 40.000 personas visitaron Lugo el pasado año

En el año 2018, Lugo registró un total de 42.361 visitantes y Maite Ferreiro aseguró que este año esperan superar esta cifra. La concejala afirmó que los datos varían con respecto a los presentados por la Xunta de Galicia, porque "os datos que publicou a Xunta non contemplan os datos das oficinas de turismo". Ferreiro indicó que "debemos de revisar o traballo das institución en materia turística. No caso de Lugo, resulta paradigmático o feito de que existan dúas oficinas de turismo separadas escasos 50 metros na zona da Praza do Campo, tendo en conta que a ubicación con máis demanda está a ser a caseta da Praza Maior".

La concejala del BNG puso sobre la mesa la necesidad de que todas las instituciones trabajen juntas porque "entendemos que a actuación en materia turística ten que ser coordinada e efectiva".