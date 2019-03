El delegado del CSIF en la Policía Local de Lugo, el cabo Benito Martínez, ha negado los insultos denunciados por la alcaldesa Lara Méndez este jueves, supuestamente por parte de oficiales del cuerpo en el marco de una reunión con motivo de la reorganización de efectivos del cuerpo, tras las prejubilaciones de 26 agentes.

El Ayuntamiento de Lugo ha señalado, a posteriori y ante estos hechos, que abrirá un expediente disciplinario a los asistentes a la reunión, al tratarse de una actitud "intolerable".

Martínez ha insistido, al respecto, en que "cuatro de los seis oficiales" que asistieron al encuentro "ni siquiera abrieron la boca" en esa reunión.

"Supongo que al pensar (la alcaldesa) que era el generalísimo ante unas tropas delante esa insubordinación que pensó en un primer momento, que era constitutiva de delito, le sentó muy mal. Después tuvo que salir del atolladero mencionando unos supuestos insultos, y que no los hubo por supuesto", ironizó. Sí reconocen haberla llamado mentirosa, pero consideran que eso no es un insulto, porque es "una constatación de los hechos".

Así, ha acusado a Méndez de faltar a la verdad, al señalar que la reorganización de efectivos "siempre se hizo por decreto", cosa que "es mentira".

"No es solo mover algunos efectivos, sino que anula unidades creadas en la época de Orozco, como la Patrulla Verde y el Gabinete de Tráfico que en su momento Orozco tuvo la deferencia de llevarlo a la mesa de negociación y luego fue a pleno, con lo cual no se hizo por decreto". "Lo que ella deshace hoy estaba aprobado en mesa de negociación y en pleno", ha insistido.

Finalmente, ha considerado que el expediente no prosperará, dado que para ello "tiene que haber una infracción" y ha atribuido esta situación a un "calentón" de la alcaldesa. "No vamos a ir al juzgado por calumnias al atribuirnos insultos en una reunión donde no hubo nada de eso", ha concluido.

Cabe destacar que durante la rueda de prensa se repitieron algunas expresiones despectivas contra la regidora como, por ejemplo, que "no da para más".