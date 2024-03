La odisea de encontrar una plaza en una residencia de la provincia

No hay duda de que se abusa al calificar de odisea trámites simplemente complicados, pero tampoco la hay de que el de buscar plaza en una residencia se merece ese calificativo. La elevadísima demanda y reducida oferta en un mercado como el lucense, con población envejecida, dispersa y con pensiones muy bajas, dificulta especialmente un trámite para muchos también complejo a nivel emocional.

Era ya una odisea hace un año, hace dos y tres, pero ahora es especialmente intrincado. Al menos esa es la percepción de las que dedican más tiempo a esa tarea: las trabajadoras sociales, que empiezan a ver cómo se generalizan cosas antes excepcionales. "Una de mis compañeras llegó hoy hasta una residencia de Ávila buscando una plaza. El otro día nos dieron un precio de 2.900 euros más Iva para una en Lugo y en alguna residencia piden que la persona tenga en el banco 15.000 o 16.000 euros ahorrados para asegurarse de que tiene capacidad de pagar un determinado tiempo de estancia", explica Isabel Sánchez, jefa del servicio de Trabajo Social del Hula, resumiendo algunas de las novedades que va observando últimamente.

La provincia de Lugo —donde más de 100.000 personas tienen más de 65 años; es decir un tercio de la población está en edad de jubilación— cuenta con 3.996 plazas, de las que 1.587 son de titularidad pública; es decir, se accede a ellas únicamente tras la valoración de dependencia.

Un caso común con el que se encuentra el equipo de seis trabajadoras sociales del hospital es el siguiente. Paciente anciano que vive solo, quizás en una casa de la zona rural y un poco aislada. Ingresa por un ictus que le causa un importante deterioro cognitivo y multiplica su necesidad de cuidados. No tiene familiares o viven lejos o no tienen forma de prestárselos. Recibe el alta médica pero tiene que continuar ingresado mientras que las trabajadoras sociales no encuentran una solución para él. En estos momentos hay al menos un paciente con alta en el Hula desde noviembre que se espera que pueda abandonar el hospital la semana que viene. Cuatro meses de ingreso a mayores por la imposibilidad material de disponer de manera rápida de un hueco en un geriátrico.

"Una plaza en una residencia es la última opción, la que nos planteamos cuando no hay otra: como cuidados particulares por su familia, por cuidadoras, por Servizo de Axuda no Fogar...", dice Isabel, que admite que muchos ayuntamientos también encuentran grandes problemas para prestar esos servicios si tienen núcleos muy aislados o de peor acceso.

Reconocimiento de la dependencia

Lo que retrasa el acceso a una plaza pública es la valoración de dependencia, que tarda más de un año largo en conseguirse desde que se pide. La legislación exige que no supere los 6 meses, pero según datos del Imserso en Galicia había a 31 de enero de este año más de 2.126 personas que llevaban al menos medio año esperando esa estimación de dependencia sin respuesta.

Por eso las trabajadoras sociales consultadas para este reportaje aconsejan iniciarla cuanto antes: es más fácil y rápido cambiarla, modificar el grado porque la persona tiene menos movilidad o ha aumentado su deterioro cognitivo, que abrirla de inicio.

Así, a ese paciente imaginario pero real, se le solicita la valoración y, mientras, se le busca una plaza en una residencia privada. Si no tiene dinero para pagarla, se localizará una por la vía de emergencia, un camino en el que el primer paso es saber exactamente de cuánto dinero dispone. Si tiene más de 4.600 euros en el banco ya no puede ser considerado para ella. Primero tendrá que ir a una residencia privada, pagar su plaza con esos ahorros hasta que se agoten y solo después tendrá derecho a la pública por vía de emergencia. "Cabe la posibilidad de que tenga que cambiar de residencia", admite la trabajadora del Hula.

Las trabajadoras sociales del Ayuntamiento coinciden en que son pocos los que pueden recurrir a la vía de la emergencia social. "Si tienes ahorros ya no se considera como tal", dice una de ellas.

Acceder a las cuentas de una persona sin autorización previa por su parte y cuando ella ya no puede darla es una tarea muy compleja y que se alarga en el tiempo, lo que incrementa la demora por una plaza en un geriátrico. Trabajo Social del Hula se encuentra a veces con la última salida de recurrir a la Fiscalía. También con la situación de una persona sin ahorros en metálico pero dinero en fondos o bienes inmuebles. En esos casos, todavía es más complicado demostrar que se trata de una emergencia, aunque no haya posibilidad de vender la casa con rapidez.

De 1.600 a 4.000 euros

La horquilla de precios de una plaza privada es muy amplia. El centro más económico de la provincia puede ser el de A Fonsagrada, donde se puede conseguir una plaza por 1.600 euros, aunque hay determinados cuidados a los que estos geriátricos, concebidos como hogares de ancianos y de un tamaño pequeño, no llegan. Las plazas más caras, rondando los 4.000 mensuales, son las del hospital Ollos Grandes, que cuenta con una parte residencial sí habilitada para personas con más dependencia. La media es en la actualidad de 2.000 euros y muchas están por encima de ese precio.

"Cuando tuvimos que buscar una plaza para una familiar llamamos a todas las residencias de la ciudad, nos dijeron que no había pero que sería cuestión de poco tiempo. Como algunos residentes fallecen quedan habitaciones libres. Nos llamaron a los quince días", explica una vecina de Lugo sobre cómo logró una plaza por la que paga casi 2.200 al mes.

Para afrontar la escasez de plazas, se suele abrir el círculo y ampliar cada vez más el margen de búsqueda. "La gente por regla general no quiere ir a una residencia. Quiere estar en su casa y no ir a vivir a un centro, con horarios marcados que a lo mejor no son los suyos y a compartir habitación con alguien que no conoce. A muchos, además, se les cambia de ayuntamiento por falta de plazas en el suyo, cuando lo ideal sería que se quedase en el que tiene vínculos, donde la gente lo conoce y lo puede visitar", explica la jefa de Trabajo Social del hospital, que está convencida de que se deberá cambiar el modelo por uno más humanizado y reflexivo, que no trate a "seres humanos como paquetes".

Pendientes de otras 120 plazas en Lugo

La residencia construida por la Fundación Amancio Ortega en el barrio de A Residencia permitirá que Lugo cuente con otras 120 plazas públicas que se sumarán a las 1.587 disponibles en estos momentos. La obra está acabada y el anuncio conocido el pasado jueves de que la mesa de contratación ya había propuesto la adjudicataria hace pensar que las plazas podrían estar disponibles a lo largo de abril.

El centro será gestionado por la Fundación de Estudios e Análises, una entidad privada sin ánimo de lucro, tal y como estableció la Xunta.

También está acabado el geriátrico de Becerreá, pero tampoco entró aún en funcionamiento pese a llevar dos años levantado. Supondrá otras 96 plazas residenciales públicas. Es un centro de la Diputación de Lugo, si bien el organismo provincial aseguró que no se ajusta a su modelo, con centros más pequeños, de unas 30 plazas. Las residencias de la Diputación son para personas autónomas.

La vivienda en propiedad, base de otra forma de pagar los cuidados

En un contexto de escasez de plazas públicas en residencias y encarecimiento de los precios de las privadas el mercado se las ingenia para facilitar el acceso a una plaza o a cuidados asistenciales a domicilio. La base de los nuevos productos es la vivienda en propiedad y sin cargas.

"Lo que ofrecemos es un anticipo del alquiler", explica Daniel Igual, director de operaciones de Pensium, una empresa que opera en distintos puntos de España, incluida Galicia. La firma pone en alquiler el piso de la persona que necesita una plaza en una residencia y le entrega hasta el doble de ese importe mensual para que, sumado a su pensión, pueda pagar una plaza en un geriátrico.

"Cuando esa persona fallece seguimos alquilando la vivienda hasta que se salda la deuda de los anticipos realizados y después la recuperan los herederos", explica Igual, que recuerda que la que ofrece su empresa es la única fórmula para que estos no pierdan la titularidad. Si quieren recuperar la disponibilidad de ese inmueble sin tener que esperar pueden hacerse cargo de la deuda, cosa que en los cinco años que la firma lleva en funcionamiento ya ha ocurrido.

El mercado ofrece productos como anticipo del alquiler para ayudar a abonar plazas en geriátricos, además de la hipoteca inversa o la venta subrogada

Esa misma medida se puede aplicar también para obtener fondos destinados a cuidados asistenciales en domicilio. Es decir, si una persona se va a vivir con sus hijos, Pensium también puede alquilar por ellos sus vivienda y entregarle esos fondos junto con un anticipo para que pague a un cuidador o terapias que precise.

"Si la vivienda precisa alguna reforma para poder ponerlo en alquiler, las realizamos", explica Igual, que señala que se trata de un sistema eficaz para hacerse con fondos precisamente en el momento en el que se empiezan a necesitar más cuidados y, por tanto, más fondos.

Recuerda que las pensiones medias rondan los 900 euros mensuales, en el caso de las de viudedad, y los 1.100, en los de la jubilación, mientras que una plaza en una residencia privada supera los 2.000 euros. "La media de los alquileres que gestionamos en Galicia es de 500 o 600 euros", explica.

Otro producto, en este caso quizás con más grado de conocimiento entre el público, es la hipoteca inversa; es decir, solicitar una hipoteca sobre una propiedad en virtud de la cual el beneficiario irá recibiendo una cantidad mensual hasta su fallecimiento o lo hará en un importe único. Esto le permite disponer de su vivienda durante toda su vida y extraer dinero de ella para completar su pensión y pagar cuidados si lo precisa.

Finalmente también existe la llamada venta subrogada, que sigue la senda del producto anterior. El propietario vende su casa a un precio competitivo, por debajo del de mercado, pero conserva la posibilidad de habitarla hasta su muerte, momento en el que el comprador puede disponer de ella. Esta es una figura menos conocida y utilizada, pero en Lugo ya han recurrido a ella.

Los beneficios para los propietarios dependen de gran manera de la ubicación de la vivienda. Aunque Igual asegura que su empresa prácticamente ha aceptado todas las solicitudes que se le han presentado, difícilmente tendrá buena salida en el mercado de alquiler, venta inmobiliaria, o hipotecario una casa en un lugar muy aislado, mal conectado y donde haya poca demanda.