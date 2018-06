Las ocupaciones de casas en Camiño Real llegan a juicio

Una pareja que presuntamente allanó un edificio en Camiño Real, en el barrio de A Milagrosa, fue juzgada ayer. Los okupas no acudieron a la vista oral celebrada en el juzgado de instrucción número 2 de Lugo.

El abogado del propietario solicitó para cada uno una multa de 540 euros por un delito leve de usurpación de vivienda -el fiscal pidió la mitad-, que sean deshauciados y que sufraguen los daños causados, pendientes de cuantificar. El letrado de la defensa reclamó la prescipción del delito.

Los vecinos de Camiño Real, uno de los epicentros de la ocupación en la capital lucense, aseguran que en el inmueble 126 de esta calle, que centraba la demanda de ayer, sigue habiendo inquilinos sin el consentimiento del propietario.

La casa consta de un bajo comercial libre, que es de otra dueña, dos pisos y una buhardilla, que adquirió el demandante en una subasta celebrada el año pasado.

El juicio tuvo lugar 13 meses después de que el afectado presentase denuncia en el juzgado. El procedimiento se ralentizó debido a que la policía no pudo acreditar la presencia de okupas ya que cada vez que los agentes acudían al inmueble no les abrían la puerta y no podían acceder porque carecían de la preceptiva autorización judicial.

El propietario tuvo que contratar a un detective privado para demostrar que el inmueble residían inquilinos sin su permiso.