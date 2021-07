El ocio nocturno de Lugo se plantea volver a cerrar sus negocios

El sector del ocio nocturno en Lugo afirma que las nuevas medidas implantadas para tratar de frenar la expansión de la pandemia de la covid han tenido una repercusión muy negativa en este primer fin de semana sobre su negocio, tanto en lo relativo a la afluencia de gente como en facturación, por lo que no descartan volver a cerrar sus locales.

En declaraciones a EFE, Juan Agra, portavoz del sector en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (APEHL) y propietario de dos locales de hostelería en el casco histórico de la ciudad, dijo que el pasado fin de semana fue "bastante horrible". De hecho, precisó que, justo el primer fin de semana en el que se exigía para entrar el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica negativa o un documento que acreditase haber pasado el coronavirus, "fue un fracaso absoluto en cuanto a gente y a facturación".

Según sus cálculos, con los locales prácticamente vacíos, "no se llegó al 30% de la facturación registrada en los fines de semana anteriores". Además, reconoció que, mientras la situación no cambie, las "cosas no tienen pinta de mejorar". Otros hosteleros de la noche lucense reconocieron que, con esta situación, se están planteando la posibilidad de volver a cerrar sus negocios.