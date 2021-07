El ocio nocturno de Lugo baraja cerrar y en A Mariña arrecian las protestas

El sector del ocio nocturno en Lugo afirma que las nuevas medidas implantadas para tratar de frenar la expansión de la pandemia de covid-19 tuvieron una repercusión muy negativa en este primer fin de semana sobre su negocio, tanto en lo relativo a la afluencia de gente como en facturación, por lo que no descartan volver a cerrar sus locales. En A Mariña, la comarca más afectada por las restricciones en la hostelería, también se avivan las protestas.

Juan Agra, portavoz del sector en la Asociación Provincial de Empresarios de Hostelería e Turismo de Lugo (Apehl) y propietario de dos locales de hostelería en el casco histórico de la ciudad, dijo que el pasado fin de semana fue "bastante horrible".

De hecho, precisó que, justo el primer fin de semana en el que se exigía para entrar el certificado de vacunación, una prueba diagnóstica negativa o un documento que acreditase haber pasado el coronavirus, "fue un fracaso absoluto en cuanto a gente y a facturación".

Según sus cálculos, con los locales prácticamente vacíos, "no se llegó al 30% de la facturación registrada en los fines de semana anteriores". Además, reconoció que mientras la situación no cambie, "las cosas no tienen pinta de que vayan a mejorar".

Otros hosteleros de la noche lucense reconocieron que, con esta situación, se están planteando la posibilidad de volver a cerrar sus negocios.

A MARIÑA. La situación no está tampoco tranquila en la comarca de A Mariña, con sus principales localidades turísticas en una situación complicada que hace temer al sector turístico y hostelero por su futuro.

En Ribadeo la Asociación de Comerciantes, Industriales, Servicios y Autónomos (Acisa) se pronunció este lunes sobre lo que fue el primer fin de semana en la nueva situación y su presidente, Francisco Iriarte, hizo un llamamiento directo "a nuestros vecinos, especialmente de Asturias" a continuar acudiendo a Ribadeo porque "la hostelería sigue abierta, se puede venir a Ribadeo a comer, a cenar, a tomar vinos, así como a alojarse a nuestros hoteles. Es cierto que estamos en un momento de restricciones, pero esas medidas no impiden entrar en bares y restaurantes, ponen condiciones, eso sí, pero todo el sector está abierto y trabajando".

Iriarte incidió en que Ribadeo es "un lugar seguro" en el que "se cumplen todas las medidas de seguridad y prevención" y recordó que pese a lo que se está diciendo "aquí estamos sufriendo la misma situación que en el resto del país, y hasta ahora somos los que menos incidencia tenemos en la zona". Por eso hizo "una llamada a la calma" aún reconociendo que "tenemos que cumplir las normas para bajar la incidencia, debemos ser responsables para volver a obtener las libertades que teníamos, pero insisto en que estamos mejor situación que otros concellos".

Y a ello quiso añadir una petición más dirigida en este caso a la Xunta de Galicia y que considera importante: "Se está calculando la incidencia sobre los habitantes habituales en lugar de sobre el doble de población que se tiene en verano, algo que la Xunta debería reconsiderar".

INCIDENCIA. El gerente de Acisa, Jesús Pérez Prada, habló directamente de cómo vivió el sector de la hostelería el pasado fin de semana y no puso paños calientes, ya que calificó la situación de "desoladora" por culpa de "unas medidas nefastas", pese a que la Xunta dice que las pidieron los propios hosteleros para que no les cerrasen.

Asegura que hicieron una evaluación de pérdidas y estas se sitúan "solo en el sábado y domingo entre el 50 y el 85% en la hostelería, y eso siendo el fin de semana del Apóstol" y se pregunta "qué podemos esperar en lo que viene de semana. Los hoteles nos están avisando de las cancelaciones que están registrando, por eso desde Acisa seguimos denunciando que estamos ante un cierre encubierto de la hostelería, para así no tener que dar ayudas".

Pérez Prada insistió en una tesis que expuso ya la semana pasada, indicando que se están tomando decisiones desde un despacho "y eso es muy fácil. Estas no son decisiones sanitarias, si no políticas y económicas. El problema es cuando esas decisiones llegan a la calle. Los hosteleros nos han trasmitido los innumerables problemas que han tenido estos días: no han podido admitir a clientes habituales por no contar con alguno de los certificados que se exigen, encontronazos muy desagradables con insultos y amenazas. Hemos visto cómo un bar en un día hizo 100 euros de caja cuando tendría que haber hecho 1.000. Y es que los hosteleros no son policías para pedir documentación".