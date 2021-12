El ocio nocturno encara la Nochevieja con más incertidumbre que euforia

Una de las noches más señaladas del año, tanto para el ocio nocturno como para los clientes, en especial para los jóvenes, está en el alambre un año más. La que se suponía que iba a ser la Nochevieja de la nueva normalidad se aproxima, sin embargo, con la ya tradicional marca de la incertidumbre a causa de la evolución de la pandemia de covid, que ha rebajado notablemente la euforia de hace solo unas semanas.

Esto está influyendo de manera determinante en la comercialización de las entradas para las fiestas de fin de año que buena parte de los locales de ocio nocturno tienen organizadas. El resumen, en palabras de Juan Agra, representante de ocio nocturno en la Asociación de Hosteleros de Lugo (Aphl), es: "No sabemos qué va a pasar, ni siquiera si estaremos abiertos". El efecto inmediato es que "casi todos estamos vendiendo las entradas con el freno de mano echado, por si las restricciones de horarios o de aforos son mayores".

La mayor parte de los promotores está incluyendo la garantía de devolución del dinero

Ese freno supone, explica este experimentado hostelero de la noche, que la mayor parte de los locales están reservando entradas para sacar a la venta en la puerta de los locales, con el fin de poder tener margen de maniobra si la Xunta decide restringir el aforo a un 75 o un 50%. También la mayor parte de los promotores está incluyendo la garantía de devolución del dinero si no se celebra la fiesta de Nochevieja, y de hecho la propia Aphl recomienda a los clientes en confíen más en los establecimientos que ofrezcan esta posibilidad que en los que no lo hagan.

Otra cosa diferente son las típicas fiestas "privadas" en locales o lonjas alquilados especialmente para esa noche, que este año habían vuelto ante la previsión de que la pandemia fuera remitiendo. Gran parte de ellas, que siquiera cuentan con licencia específica, no prevén esa devolución, según indican algunas fuentes consultadas por este diario.

Los precios de las fiestas son similares este año: entre 35 y 40 euros en venta anticipada y unos 50 en venta en puerta

Tanto unas, las oficiales, como otras, las alegales, se están moviendo en precios similares este año: entre 35 y 40 euros en venta anticipada y unos 50 en venta en puerta. Las condiciones son o bien de barra libre o bien de un número tan elevado de copas (en torno a ocho) que en la práctica funciona como barra libre. Lo que difiere según los casos, e incluso entre los propios establecimientos oficiales, es la calidad y la cantidad de los alcoholes: los premium están descartados, por supuesto, pero hay locales que optan por mantener sus carta media-baja habitual y otros que apuestan por un catálogo de marcas específicas para la barra libre.

En cualquier caso, la Nochevieja seguirá en el aire al menos hasta la semana que viene. El día 20 o el 21, los representantes de las asociaciones de empresarios de hostelería tienen prevista una reunión con el vicepresidente de la Xunta, Alfonso Rueda, para dialogar sobre este asunto y determinar las condiciones exactas con las que se dará la bienvenida al nuevo año.

Menores: del carné fasificado a la entrada libre

Una reciente sentencia judicial sobre un caso de Portonovo ha dejado al descubierto un vacío en la ley de prevención de consumo de bebidas alcohólicas de Galicia. Según dicha sentencia, los locales no pueden impedir la entrada de menores aunque no vayan acompañados por un adulto. Lo que no pueden en ningún caso es venderles alcohol.



El problema es la redacción del artículo 16 de la ley, que prohíbe la entrada de menores en "salas de fiesta, discotecas y salones de baile", pero no en pubs ni otros establecimientos hosteleros.



La presencia de menores en pubs es uno de los elementos más controvertidos socialmente, incluso entre los propios hosteleros. La mayor parte de ellos recurre a la clásica falsificación del carné para saltarse el control, pero hay algunos pubs en los que no es necesario porque entran sin problemas hasta niños y niñas de 14 años, como está pasando en algunos locales de reciente apertura en la zona de copas de Lugo, según denuncian los propios hosteleros.