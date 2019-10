Regreso a los ochenta con Gurruchaga y compañía

Al cartel del concierto le sobraba atractivo. Para hacer un repaso, a las diez de la noche estaban citados en el escenario Javier Gurruchaga, el cantante de la Orquesta Mondragón; Miguel Costas, excomponente de Siniestro Total; los vigueses de Aerolíneas Federales y del dúo Cómplices; uno de los exintegrantes de Inhumanos y ahora miembro de La Banda del Capitán Inhumano, Santi Sánchez, y otros nombres como Bernardo Vázquez, de The Refrescos, también de Vigo, que sacó la famosa Aquí no hay playa’ y Joaquín Padilla, ex de Iguana Tango. Todos ellos, como la mayoría del público, ochenteros.

Con un cuarto de hora de retraso sobre el horario previsto, salió al escenario Santi Sánchez saludando al público con un San Froilán, buenas noches. Seguidamente, presentó el espectáculo que iba a comenzar, en el que se haría un repaso a la que, según él, fue "la mejor época de la música, de los 80 y 90". El primer cantante que salió al escenario fue Joaquín Padilla, que interpretó Insurrección, uno de los éxitos de El Último de la Fila, al tiempo que se proyectaban imágenes de un Joaquín Padilla veinte años más joven. "¡Cómo hemos cambiado, eh! El tiempo pasa", afirmaba, mientras que presentaba la próxima canción y animaba al público lucense —todavía un poco frío— a hacer palmas.

Poco a poco, se fue llenando la plaza, aunque no estaba abarrotada. Después de Padilla, vinieron Cómplices. La mayoría del público estaba expectante por Gurruchaga, que tardaría un rato en llegar. El concierto prometía, aunque solo fuese por la nostalgia. Pero tampoco defraudó.

La veteranía de los músicos se hizo notar y las canciones —algunas ya himnos para el público— también dejaron un buen sabor de boca.

TELONEROS. Los chairegos de Forget la France actuaron de teloneros. Tamara Román Rodríguez (voz y percusión), Roi Álvarez Climan (guitarra eléctrica y voz), Carlos Charly Roibás Viña (batería y cajón), Alfonso Carballo Puebla (bajo) y Darío Fernández Lorenzo, llevaron al escenario canciones como, por ejemplo, Lady Madrid, de Pereza.