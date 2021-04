OCBD trae as propiedades terapéuticas do CBD a Lugo

OCBD é una cooperativa creada por tres mozos lucenses, que comercializan produtos derivados do cáñamo industrial na súa tenda física situada nas galerías da Praza de Santo Domingo, 2, e de forma online en www.ocbd.es.

O CBD conta cunha serie de propiedades terapéuticas como son: antiinflamatorio, analxésico, antioxidante, ansiolítico, anticonvulsivante, neuroprotector e antiemético, entre outras.

Os consumidores de CBD máis habituais buscan mellorar a súa saúde en temas como o estrés e a ansiedade, problemas para durmir, dores musculares e dores de articulacións entre outros.

OCBD está especializada en produtos con contenido de cannabidiol (CBD).

Esta tenda ofrece aceites, cosméticos, flores e infusións de cáñamo industrial e ampliarán a súa gama de produtos nos vindeiros meses.

Ademais desenvolverán unha proba piloto con dúas hectáreas de cáñamo industrial para produción de semente: "A nosa intención nos próximos anos é ter unha liña de cultivo de cáñamo industrial ecolóxico para a venda de semente", engade un dos socios.

O CBD é un dos cannabinoides primarios que se atopan na marihuana e o cáñamo industrial.

En 2021 a Organización Mundial da Saúde (OMS) confirmou que o CBD ten propiedades terapéuticas confirmando o seu uso beneficioso para o ser humano. Non só non ten efectos psicoactivos sobre o organismo, senón que tampouco ten efectos nocivos para a saúde nin xera adicción.

O cannabidiol (CBD) é un fitocannabinoide "sobre o que se leva moitos anos investigando e hai evidencias científicas de que é moi bo para axudar cunha serie de doenzas, sendo un remedio completamente natural", explica outro dos socios de OCBD.

Finalmente comentan sobre a industria que: "o mercado do CBD está completamente establecido en Estados Unidos, sendo unha das industrias de maior crecemento nos últimos anos. No caso de Europa e España o boom leva prácticamente dous anos e seguindo esta corrente creamos o noso proxecto para traer a Lugo as vantaxes do CBD".

