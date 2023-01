Las obras en las urgencias pediátricas del Hula se acabarán el mes que viene, según apuntó la portavoz de sanidad del PP en el Parlamento gallego, Encarna Amigo, a preguntas del BNG. La diputada Olalla Rodil reclamó que se habilitase una sala de espera "digna" para pacientes infantiles y familias.

A raíz del establecimiento del doble circuito entre patología respiratoria y el resto de enfermedadades en las urgencias de adultos, las de niños acabaron por instalarse en otra zona del hospital, donde apenas había espacio para la sala de espera, de manera que muchos padres acababan aguardando por la consulta sentados en el suelo. "Este traslado non pode conlevar situacións como non atopar espazo nin suficiente nin debidamente acondicionado para agardar a súa quenda, como ocorreu nos meses de novembro e decembro, coa suba de casos de enfermidades respiratorias en nenos e nenas", aseguró Rodil.

Amigo replicó que los trabajos de reestructuración de esas urgencias, que ya están en marcha, "suporán unha mellora clara para profesionais e usuarios, especialmente no que se refire á sala de espera de familiares e pacientes".

Aclaró que las obras permitirán diferenciar claramente la zona de atención a los niños del resto de las urgencias para lo que fue preciso hacer una redistribución de espacios en las zonas de salas de espera generales y pediatría. Incluyen el acondicionamiento de un espacio exterior cubierto, anexo a las urgencias infantiles, precisamente para la creación de esa nueva sala de espera.

La portavoz popular explicó que los trabajos en la zona, que tiene unos 500 metros cuadrados de superficie, se harán en tres fases. "Unha xa está operativa, outra estarao nos vindeiros días e a última prevese o seu remate para finais do vindeiro mes de febreiro", apuntó Amigo.

Rodil se mostró satisfecha de obtener "o compromiso do Goberno do PP para habilitar un espazo co acondicionamento necesario para garantir, na medida das posibilidades, un espazo confortable para as nenas e nenos e quen as acompaña".

Más demanda por falta de pediatras

La diputada nacionalista Olalla Rodil recordó que el "colapso" en la zona de espera de las urgencias pediátricas del Hula se debió al aumento de la patología respiratoria pero también a la dificultad de los niños lucenses para acceder a un pediatra en su centro de salud.



"Só hai pediatra, por exemplo, en Meira e atende ás nenas e nenos deste concello e dos da Pastoriza, Riotorto, Pol e Ribeira de Piquín. Se non hai pediatra en Meira, que é bastante habitual, vas a Vilalba e Vilalba non ten pediatra, levan moitos días sen el, tanto que se mobilizou hai uns días a veciñanza reclamando a cobertura da praza", explicó.



Acabar en el hospital

Debido a las dificultades para ser vistos por un especialista, muchos padres optan por ir directamente a urgencias para hacer consultas que en otro caso se asumirían en Primaria.