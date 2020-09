Las obras para peatonalizar Quiroga Ballesteros dividen a vecinos y empresarios

Los trabajos para peatonalizar la calle Quiroga Ballesteros se iniciaron este lunes con cierto recelo por parte de los comerciantes y los hosteleros, que consideran que estas obras va a restarles clientela de momento, y un mayor grado de satisfacción entre los peatones, que ven como una nueva conquista la eliminación del tráfico en la zona. Entre tanto, el teniente de alcalde, Rubén Arroxo, y el concejal de infraestructuras urbanas, Alexandre Penas, visitaron la calle para observar la marcha de estos primeros trabajos, centrados en las modificaciones en el recorrido del tráfico y la protección del entorno con vallas.

"Con esta actuación, a práctica totalidade do casco histórico estará humanizado", declaró Rubén Arroxo, en este primer día de las obras de peatonalización.

José Luis Varela: "As obras van ser unha incomodidade porque non haberá aparcamento. A rúa pode quedar ben, pero isto agora prexudica"

El proyecto incluye la renovación del saneamiento, los registros, el mobiliario urbano, las instalaciones eléctricas y el alumbrado público. La obra fue adjudicada a la empresa Ovisa Pavimentos y Obras, con un presupuesto de 732.000 euros y tiene un plazo de ejecución de diez meses.

Las obras conllevarán cambios en los recorridos de las líneas de buses 7A y 8. De este modo, las paradas de la calle Montevideo, de la plaza de Santo Domingo y de la rúa Castelao dejarán de tener servicio de estas líneas, que pasarán a recorrer y realizar paradas por la Ronda da Muralla, rúa Vilalba, avenida Ángel López Pérez y Montero Ríos, donde continuarán con su recorrido habitual.

Juan José Freire: "Gustábame máis o proxecto con cuberta. Creo que sería a primera rúa deste tipo en Galicia e chamaría a atención"

REACCIONES. Los empresarios de Quiroga Ballesteros observaban este lunes el inicio de estas obras con temor, dado que opinan que los trabajos les restarán clientela en los próximos meses.

"Va a perjudicarnos de momento porque, por ahora, ya está todo vallado y la gente no va a poder aparcar aquí. A la larga, quizás sea favorable, pero de momento no", manifestaba este lunes David Moldes, del bar Plaza.

María José Rodríguez: "Creo que a cidade gañará moito e o tráfico non se vai resentir. É cuestión de adaptarse a outros percorridos"

Una opinión similar la compartía José Luis Varela, de la charcutería Benedicto, en el mercado de Quiroga Ballesteros. "Isto vai ser unha lameira agora nos vindeiros meses. Este non é o momento para facer obras. O normal era que as fixesen no verán. Creo que, ademais, se as fixesen antes restaríanos menos clientela xa que, a partir de agora, vaise facer incómodo vir ata aquí", cuenta este empresario del mercado.

En cambio, Carlos Dono, de la tienda de objetos de decoración y regalo Tevas & Co, es más partidario de la peatonalización. "A peonalización vai traer máis xente a esta rúa, sen dúbida algunha, porque lle dará máis vida. E canta máis xente pase por diante da porta, máis posibilidades hai de vender. A min, paréceme ben", opina este empresario.

Carlos Dono: "O malo son as obras porque o resultado vai ser bo e vai animar a rúa e traer máis xente"

También Marisa Rey, dependienta de Arenal, opina que la peatonalización impulsará las ventas en los comercios de la calle. "A mí, personalmente, me parece muy bien que se peatonalice esta calle. Es más, me gustaría que todo el centro estuviese peatonalizado. Tenemos una ciudad que, por la muralla, se presta para ello y cuando paseas por una ciudad cuyo centro está peatonalizado, como Pontevedra, la verdad es que da gusto", afirma.

Esta lucense considera, por otra parte, que la peatonalización no supondrá un inconveniente a mayores para encontrar aparcamiento en la calle. "La verdad es que aquí tampoco había mucho sitio dónde aparcar, por lo que no creo que se note la peatonalización. Y, a cambio, si ponen unos bancos y unas terrazas, la calle va a ganar mucha vida. Y eso es necesario porque, últimamente, hay muchos locales de negocios cerrados", opina Marisa Rey.

David Moldes: "El Concello no debería cobrar el alquiler de los puestos mientras tanto. Me trasladan la terraza a la calle y si llueve, ¿qué hago?"

En cambio, para César Díaz, distribuidor de alimentación, la peatonalización va a ser un engorro para poder desarrollar su trabajo diario. "A min, paréceme fatal. Canto máis vas, menos aparcamentos hai en Lugo. Non vai haber outra alternativa que ir aos aparcamentos soterrados pero o malo é que a furgoneta non colle nesas prazas. Terían que deixarnos unhas horas libres para a carga e descarga. O problema é que algúns bares, ademais, abren ás doce e media", afirma.

María José Rodríguez, sin embargo, ve con buenos ojos la peatonalización y es de las que opinan que la ciudad ganará tantos con este proyecto. "Convertirase nun espazo máis propicio para pasear, sen dúbida algunha, do que é agora. E os problemas de tráfico que pode crear sempre se acaban solucionando", indica esta peatón.

Juan José Freire, por su parte, opina de forma parecida y añade que para los negocios será especialmente beneficiosa la peatonalización de esta calle. "Sobre todo para a hostelería, nunha rúa peonalizada pódense tomar os cortos de cervexa máis a gusto que se pasasen os coches", afirma, con todo convencimiento, este lucense.