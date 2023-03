Las obras de peatonalización del centro de Lugo: cuándo y cómo

Lugo Monumental pide que se pare el proceso de peatonalización del casco histórico porque considera que no está bien planteado y que falta información, conclusiones a las que llega después de la mesa redonda que organizó con representantes de todos los partidos políticos.

La solicitud no parece que vaya a tener acogida porque las obras de Montevideo, Bolaño Ribadeneira, Amor Meilán, Quiroga Ballesteros, Ramón y Cajal y Praza de Ferrol están adjudicadas a las empresas Xestión Ambiental de Contratas (las cinco primeras) y a Vilariño (la última) desde finales del año 2022 y se prevé que no tarden en comenzar, aunque todavía no hay fecha para ello. A continuación, algunas claves:

¿Qué falta para que puedan empezar las obras?

Hay pendientes varias cuestiones por cerrar y entre las principales está la aprobación del plan de tráfico que regirá la circulación por el centro durante el tiempo que duren las obras. Lo elaboran en coordinación las empresas y el Concello, que es quien lógicamente tiene la última palabra y quien tiene que autorizarlo. En él se definen desde los recorridos que estarán permitidos para residentes y servicios a los accesos a párkings y garajes pasando por los lugares donde se acopiará el material o donde se colocarán las casetas de obra. Hubo ya varias propuestas, como la de depositar material en la parte trasera del cuartel de San Fernando, que fue rechazada.

La empresa Proyestegal dirigirá los trabajos y la seguridad

Los trabajos no pueden empezar sin dirección de obra, de ejecución de material y de coordinación de seguridad, labores para las que acaba de ser seleccionada la empresa Proyestegal en un concurso público que salió por un presupuesto de 220.000 euros.

El bus tendrá difícil acceder al centro durante las obras

El único bus que llega al casco histórico ahora lo hace por las calles Montevideo y Bolaño Ribadeneira, pero será difícil mantener el servicio cuando empiecen las obras. Será un trastorno importante, sobre todo para los usuarios de la Plaza de Abastos y del Mercado Municipal, que ya se vieron perjudicados cuando se peatonalizó Quiroga Ballesteros y el transporte público dejó de llegar hasta ese punto, se quejan clientes y placeros.

Acceso a garajes, a un hospital y a párkings públicos

La puerta de Bispo Odoario es una de las principales entradas al casco histórico en este momento y los cortes no solo afectarán a particulares sino a instalaciones con mucho impacto, como el hospital Quirón y los párkings. El hecho de que no se conozca todavía el plan de tráfico genera inquietud entre los afectados.

A continuación, la Rúa do Teatro y Santo Domingo

La movilidad será compleja en el centro en los próximos meses porque habrá obras también en la Rúa do Teatro y en Santo Domingo. En este momento están en fase de adjudicación los trabajos de peatonalización de estas dos zonas —la empresa que hizo la mejor oferta fue Vilor— y también la dirección de obra y de seguridad.

A la espera de lo que depare el control arqueológico

En todos los casos las obras incluirán renovación de servicios bajo la calle, desde alumbrado a colectores, y es imprescincible la labor de control arqueológico al tratarse de un ámbito de especial protección. Es altamente probable que puedan aparecer restos arqueológicos que, como mínimo, habrá que documentar. Sucedió durante la obra en Quiroga Ballesteros.

Permiso de Patrimonio hasta para la cartelería

Se necesita que el servicio de Patrimonio de la Xuna autorice hasta el lugar donde debe ubicarse la cartelería que informará de las obras y a la que la UE, que cofinanciará la intervención, concede gran importancia.

Suministro de material: 3.000 metros cuadrados de baldosa

Solo para la obra de Montevideo, Bolaño Ribadeneira, Quiroga Ballesteros, Amor Meilán y Ramón y Cajal se calculan 3.000 metros cuadrados de baldosa, un material que habrá que acopiar en algún punto del entorno, junto a mucho otro, como cemento o tuberías. En el proyecto figura el tipo de piedra que se empleará (granito blanco Parga), pero es la dirección de obra quien debe autorizarlo finalmente. Es en ese momento cuando la empresa puede hacer el pedido a la cantera. En este momento, en Parga para suministros de cierta dimensión se espera entre seis y ocho semanas.

La falta de personal, un factor que ya influyó en otras obras

Las empresas a las que le fueron adjudicados los trabajos llevan tiempo preparándose para iniciarlos y una de las dificultades a las que se enfrentan es la falta de personal. Es un problema que afecta a muchos sectores y que condiciona también las obras públicas. Ya sucedió con la peatonalización de A Mosqueira, donde la adjudicataria tuvo que recurrir a trabajadores de varios países.

El párking de la Praza de Ferrol bajo la calle, ¿una dificultad?

Praza de Ferrol. XESÚS PONTE

Las empresas están evaluando circunstancias que pueden afectar al desarrollo de los trabajos, como el hecho de que parte del párking de la Praza de Ferrol —una construcción de los años ochenta— se extiende por debajo de una calle por la que quizás no puedan circular camiones de gran tonelaje como los que se usan en obras de estas características.

¿Cuándo deben estar terminados los trabajos?

Las obras se cofinanciarán con fondos europeos y existen diferentes plazos, pero las de la Praza de Ferrol, por ejemplo, no podrán irse más allá del 31 de diciembre de este año. Las del tramo interior pueden extenderse a 2024.

¿Qué aceptación tiene el plan de peatonalización?

Las peatonalizaciones ya no causan el rechazo de hace décadas pero, al margen de los inevitables trastornos que puedan suponer las obras, en este momento la idea de restringir más el tráfico en el centro de la ciudad genera desasosiego por la incerteza que existe sobre el impacto que puede tener para el casco histórico. Hay quien cree que puede ser un golpe para el centro, ya que podría fomentará la huida de clientes hacia zonas comerciales más cómodas para el coche, y quien cree que, con un buen sistema de control del tráfico, no tendría que haber gran diferencia con la actualidad, donde en teoría al centro ya solo deberían acceder vecinos, repartidores y usuarios de párkings.