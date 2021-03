Las obras de la pasarela de la N-VI obligan a cortar la vía en la noche del miércoles

Las obras de construcción de la nueva pasarela peatonal sobre la Nacional VI obligarán este miércoles a cerrar al tráfico la vía desde las 22.00 horas y hasta que finalicen los trabajos de pintura. Está previsto que terminen antes del amanecer, según informa el Concello de Lugo en un comunicado. Así, se aprovechará el inicio del toque de queda, ya que las restricciones nocturnas a la movilidad implican una menor afluencia de vehículos.

Los trabajos en la N-VI "sinalizaranse debidamente e con antelación, ofrecendo un desvío alternativo polos ramais de saída, como se fixo noutras ocasións". En concreto, en dirección A Coruña se desviará el tráfico por el ramal de acceso a la gasolinera Galp y a la avenida Deportes. "Pódense incorporar á N-VI dando a volta á rotonda existente nesa saída", explica el consistorio en su escrito.

En cuanto a los vehículos que circulen en dirección Madrid, la circulación se derivará al ramal de acceso al centro comercial y los vehículos se podrán incorporar a la Nacional de nuevo bordeando la rotonda existente al lado del aparcamiento del Ángel Carro.

La empresa encargada de efectuar los trabajos es Construcciones Taboada y Ramos. "Con esta estrutura créase un novo itinerario para peóns e bicicletas que favorecerá a continuidade do casco urbano de Lugo á zona do río Miño, pois na actualidade soamente existen accesos peonís mediante pasos inferiores, ademais de reducir a dependencia do uso do vehículo e mellorar a seguridade vial", explican.

Este proyecto se enmarca en la estrategia Dusi Muramiñae cofinanciada en un 80% con Fondos Europeos de Desenvolvemento Rexional (FEDER) que el Gobierno de Lara Méndez puso en marcha para "unir a trama urbana da cidade co Río Miño, a través da zona do Carmen". La pasarela "mellorará a comodidade e seguridade de acceso ao Miño e ao estadio Ángel Carro, dando resposta, ao mesmo tempo, a unha vella demanda da cidadanía lucense", concluye el Concello.