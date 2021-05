Las obras de A Mosqueira y el bus urbano revolucionarán el tráfico en Lugo

El próximo 1 de junio el tráfico de la ciudad experimentará un profundo cambio. Por una parte, se cortará a la circulación la Ronda da Muralla en la zona de A Mosqueira debido a que se inician las obras para su peatonalización. Por otra parte, se pondrán en marcha las nuevas líneas del transporte público, por lo que ese día los lucenses podrán usar gratuitamente los autobuses urbanos para conocer cómo funcionan. Así lo daba a conocer ayer el teniente de alcalde y edil de movilidad del Concello de Lugo, Rubén Arroxo.

Esta reestructuración de las líneas, muy demandada y que se ha hecho esperar, pretende que el transporte público resulte atractivo a los lucenses y se incremente así su uso.

Actualmente unos 6.500 lucenses se suben a diario a los buses urbanos. Antes de la pandemia los utilizaban unos 8.000 y en los momentos de la emergencia sanitaria en los que el confinamiento fue más estricto esa cifra no llegaba a 1.000.

Rubén Arroxo se mostraba ayer optimista y aseguraba que "vai subir moito" el número de viajeros del transporte urbano, aunque eso no se podrá comprobar hasta después del verano, porque esta es una estación en la que suele disminuir su utilización como consecuencia de las vacaciones escolares y laborales.

El nuevo plano de líneas de este servicio contempla 17. El teniente de alcalde destacó que una de las principales novedades es que antes estas eran de largo recorrido y ahora se apuesta por otras cortas, con más frecuencias y con trasbordos.

El edil nacionalista destacó además que todos los barrios estarán comunicados con el centro de la ciudad, con una frecuencia inferior a la media hora —ahora es una hora—, y con el Hula, servicio que antes no tenían Fontiñas, Magoi o A Residencia, entre otros.

"Contaremos con seis liñas que partirán de distintas zonas da cidade e rematarán no Hula, permitindo que a maior parte da veciñanza teña transporte directo ao hospital", explicó Arroxo.

Volvió a recordar que se potenciará el eje norte-sur de la ciudad, en donde reside el 70% de los lucenses, pues cada 12 minutos habrá un bus que comunique Garabolos con As Pedreiras.

También se refuerzan las conexiones del polígono industrial de O Ceao y del parque empresarial de As Gándaras, seis líneas pasan por uno de ellos y otras dos por ambos. En la zona rural se mantendrán cuatro.

El 1 de junio también entrarán en servicio las pantallas de información en 21 paradas con el sistema de geolocalización SAE que permitirá a los viajeros saber en cada momento dónde se encuentra el vehículo que cubre esa ruta y al Concello de Lugo controlar mejor el transporte público. Hacía diez años que estaba fuera de servicio.

El billete ordinario costará 0,64 euros. Si se tiene bono cada viaje sale a 0,45, 0,31 en el caso del social que es para jóvenes, universitarios, pensionistas, desempleados y personas con discapacidad. Si es preciso realizar un trasbordo cuesta 0,19 euros —0,10 en el social—.

La peatonalización del tramo de la Ronda entre la Praza da Constitución y San Roque contará con un espacio para eventos sociales

El 1 de junio es también la fecha elegida para que se corte al tráfico la Ronda da Muralla en A Mosqueira para acometer la peatonalización del tramo comprendido entre la estación de autobuses y la Rúa San Roque. Su presupuesto asciende a 588.836 euros y el plazo de ejecución es de ocho meses. "É un cambio moi importante para Lugo no lugar máis simbólico da cidade, os arcos da muralla", afirmó Rubén Arroxo.

Esta peatonalización supondrá que se cambie de sentido el tráfico en las calles Cidade de Vigo y Anxo López Pérez y que los vehículos que subían por esta última calle hacia la Ronda tendrán que circular a partir de dentro de diez días por Ramón Ferreiro, Salvador de Madariaga, Dinán, Hermanitas y San Roque para volver a a la Ronda. Además en el cruce de la Rúa Vilalba con Ramón Ferreiro se acondicionará una rotonda con el fin de agilizar el tráfico.

"Esta nova ordenación das rúas permitirá tamén gañar máis de 100 prazas de estacionamento a menos de cinco minutos a pé do centro da cidade", precisó el teniente de alcalde y concejal de movilidad.

El nuevo tramo peatonal de la Ronda contará con bancos, árboles y zonas verdes. Además, se acondicionará un espacio para que se puedan celebrar actividades culturales y lúdicas.

Arroxo hizo hincapié en que el proyecto "respectará a visión dos arcos da Mosqueira e do edificio racionalista do arquitecto Eloy Maquieira".

Descontentos en el barrio de A Ponte

Nunca llueve a gusto de todos y la reforma del sistema de transporte ya ha empezado a generar algunas quejas. Es el caso de A Ponte, donde dicen que parte el barrio en dos, con líneas independientes.

Aislamiento

Los vecinos aseguran que A Ponte queda "más aislado" y que no podrán viajar directamente a Frigsa, al barrio de As Gándaras o incluso al casco históricoTeniendo en cuenta la falta de servicios que hay en A Ponte, hay muchos vecinos que se ven afectados porque, por ejemplo, tienen el médico en el centro de salud de Illas Canarias, donde ahora será más difícil llegar, según advierten. Lo mismo ocurre con los que tienen consultas en la Praza do Ferrol, se lamentan.

Sin ocio, ni servicios

Ir al banco o al supermercado a Fonte dos Ranchos se complica, y lo mismo pasa con actividades sociales. Acudir a los bailes del centro de Frigsa o al tanatorio de As Gándaras será "misión imposible", dicen.