Obras a medias, cabreo vecinal

El arreglo de una calle siempre supone una satisfacción para sus residentes, que en la mayoría de los casos llevan años esperando por las obras. Sin embargo, cuando los trabajos se ejecutan a medias, lo que se genera es frustración y cabreo entre los vecinos.

El grupo municipal de Ciudadanos sacaba este jueves a la luz varios casos en los que el proyecto inicial de reforma de una vía de la ciudad quedó paralizado antes de finalizar sin que la administración haya sido capaz de darle una solución, incluso años después de haberse iniciado los trabajos.

El ejemplo más llamativo está en la calle Camiño de Herrero, en el barrio de Paradai, un vial de nueva creación ejecutado por la Diputación en el marco del plan Paradai y que, a día de hoy, sigue con el alumbrado público apagado porque nadie ha sido capaz de conectarlo a la red eléctrica.

"Hace cinco años se instalaron nuevas farolas, que todavía no se han encendido, pese a que el gobierno afirmaba a principio de año que esta zona se alumbraría en unos meses", se lamentaba ayer la portavoz de C's, Olga Louzao.

No es el único caso de obras incompletas que cita la edil, que también recuerda que en Perpetuo Socorro se acometieron en 2014 trabajos de renovación de servicios en dos tramos de la vía que incluyeron la sustitución del viejo alumbrado público. "Aunque estas obras finalizaron hace cuatro años, las nuevas farolas instaladas siguen sin funcionar y aún no se han retirado las antiguas", dice Louzao, que recuerda que hace un año el gobierno local dijo que los trabajos en la calle no habían finalizado.

Asimismo, la edil de 'Cs recuerda que siguen sin acometerse las mejoras en la seguridad vial de la calle Ramos Misioné, en Acea de Olga, cuya reforma y señalización fue contratada en 2015, "aunque solo se ha cumplido la primera parte". Añade que para la colocación de señales se habían destinado 4.859 euros, pero no se llegaron a instalar en esta vía "de doble sentido, sin regulación viaria ni de estacionamiento". El gobierno local aclaró este jueves que este último gasto no llegó a ejecutarse.

Otro caso de obra inacabada en la ciudad fue el denunciado en mayo por el PP, que explicó que el proyecto de repavimentación de la Rúa Mestre Méndez, en Casás, no incluía un tramo de unos 80 metros de calle porque se consideraba que era una vía privada.