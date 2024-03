Las obras no impedirán las procesiones por Santo Domingo pero afectarán a algunas por San Marcos y Praza de Ferrol

Las obras de peatonalización que se llevan a cabo en el centro de la ciudad no impedirán el paso de varias procesiones de Semana Santa por la Praza de Santo Domingo, pero sí afectarán a las que tenían parte de su recorrido por San Marcos y la Praza de Ferrol.

Una de las novedades que estaban previstas para este año era la recuperación del recorrido tradicional del Santo Entierro, en el que participan todas las cofradías, y que figura anunciado en el programa. Desde la Rúa da Raíña iba a continuar por San Marcos, Bolaño Ribadeneira y Quiroga Ballesteros hasta A Soidade, pero finalmente mantendrá el itinerario de los últimos años y desde la Rúa da Raíña bajará por Santo Domingo.

Sí procesionarán por San Marcos As Caladiñas, también el Viernes Santo, y la procesión del Cristo Resucitado, el Domingo de Resurrección, ya que son desfiles más modestos. As Caladiñas seguirán por Bolaño Ribadeneira y Quiroga Ballesteros hasta A Soidade. El desfile de Cristo Resucitado terminará en la Praza de San Marcos en vez de en la iglesia de San Froilán, situada en la Praza de Ferrol, también en obras.

No son estas las únicas procesiones cuyo itinerario discurre por zona de obras, pero las restantes solo se ven afectadas al pasar por Santo Domingo y no tendrán que desviarse porque se garantizará el paso por la calzada. Son las de la Virgen de la Esperanza (lunes), Buen Jesús (martes) y Cristo del Perdón (miércoles). Tampoco variará afectado apenas el recorrido de la Borriquita, el Domingo de Ramos, aunque no partirá de la iglesia de San Froilán sino de San Marcos, para continuar por Santo Domingo y Armañá.