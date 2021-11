As obras na contorna da catedral "permítenos mellorar a imaxe da cidade"

O tenente de alcalde teniente de alcalde de Lugo, Rubén Arroxo, visitou as obras que se están a realizar na contorna da catedral para a mellora da pavimentación e comentou que se trata "dunha pequena intervención que nos vai permitir mellorar a imaxe dunha zona moi concorrida do centro da cidade, cuxo pavimento estaba xa moi desgastado", explicou.

Estes traballos consisten na renovación do empedrado, que mostraba baldosas rotas e afundidas, co fin de "reducir ao máximo as molestias á veciñanza garantindo o paso pola zona", segundo sinala a área de Mobilidade e Infraestruturas, da que Arroxo é responsable.

Arroxo explicou que "desde o goberno de Lugo seguimos a traballar para mellorar os espazos públicos con este tipo de pequenas actuacións, que non supoñen un grande custo para o Concello, e que benefician a toda a veciñanza e ás persoas que nos visitan".