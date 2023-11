Las obras del centro ya tienen prórroga del Ministerio pero todavía no del Concello

El Gobierno de España, que es quien canaliza los fondos europeos, ha aprobado la prórroga de un año —el máximo posible— que el Concello solicitó para las obras de peatonalización que lleva en el casco histórico, aunque el ánimo no es agotar el plazo y, de hecho, las empresas tendrán que justificar las solicitudes de ampliaciones que hagan, recalcó el ejecutivo local.

De momento no consta que ninguna de las tres empresas que trabaja en el centro haya pedido prórroga, pero serán necesarias en al menos dos de ellas. La obra de la Praza de Ferrol tendría que estar acabada el 11 de diciembre y no será posible que se cumpla el plazo. Parece muy difícil que eso suceda también con el proyecto de las calles Montevideo, Bolaño Ribadeneira, Ramón y Cajal, Quiroga Ballesteros y Amor Meilán, ya que la fecha estipulada es el 11 de febrero y no van ni por la mitad.

La tercera obra, que fue la última en empezar, también avanza despacio, aunque tiene un poco más de margen, ya que no termina el plazo hasta el 23 de abril. Es la de la Rúa do Teatro y Santo Domingo y, a a falta de conocer los detalles, se da por hecho que el proyecto de la parte baja de la plaza será rediseñado para conservar arbolado y césped. El gobierno adquirió este compromiso con la Asociación de Veciños Centro de Lugo.

No obstante, la prórroga que acaba de conceder el ministerio no es de un año sobre esas fechas sino que en realidad es mayor, ya que se concede de acuerdo a los hitos que fueron establecidos para cada una de las obras. Así, la obra de la Praza de Ferrol dispone de margen hasta el 31 de diciembre de 2024 y las otras dos, así como la conversión del casco histórico en zona de bajas emisiones, hasta el 31 de diciembre de 2025. Y en todo caso estas son fechas límite para certificar la ejecución de las actuaciones ante el ministerio y la Unión Europea, para lo que los trabajos tienen que estar terminados y pagados con cierta antelación.

Con todo, el gobierno local insiste en que el objetivo sigue siendo, como fue siempre, ejecutar y terminar las obras lo antes posible, ante el trastorno que suponen en el día a día de vecinos y de comerciantes.

La movilidad en el centro se vio alterada desde mediados de mayo, cuando comenzó la primera obra, la de la Rúa Montevideo, que es la de más magnitud y posiblemente la de mayor complicación, ya que en esa zona no solo hay viviendas y comercios sino un hospital, un aparcamiento público y centros educativos.

Desde esa fecha, el tráfico permanece desviado por un tramo de la Rúa Nova, calle peatonal, y desde el verano los coches también van por San Marcos. El gran número de vehículos que siguen accediendo al centro preocupa a la asociación de vecinos y al Concello, que busca la manera de mejorar el control del tráfico que entra al centro.