Las obras del centro irritan a vecinos y negocios y el PP fuerza un pleno para tratarlas

La situación de las obras que se llevan a cabo en las calles del casco histórico desde esta primavera —los problemas que están ocasionando, la manera en que se está respondiendo a ellos y el resultado que se espera que tenga la peatonalización— serán analizada en un pleno municipal extraordinario que se celebrará en las próximas semanas a petición del Partido Popular.

La oposición se hizo eco del malestar y la preocupación que existe entre muchos vecinos y comerciantes del centro por cómo se están desarrollando las obras y quiere que se cree una mesa de coordinación en la que estén las empresas y personal municipal y donde haya liderazgo político. Los populares también ven necesaria más información pública sobre los cambios que se han anunciado en algunos proyectos, como el de Santo Domingo, sobre los ajustes en el tráfico que será necesario hacer en el tiempo que resta de obras y sobre la configuración definitiva de circulación de peatones y vehículos en el futuro.

Asimismo, el PP pide que se habiliten fórmulas para aparcar que compensen las plazas que se han suprimido, tanto de forma provisional como definitiva. Quiere saber, además, cómo influirán en coste y tiempo las incidencias que han ido surgiendo y los cambios a los que se ha comprometido el gobierno con los vecinos y qué plan hay para compensar económicamente a los vecinos y comerciantes que se están viendo afectados ya y especialmente de cara a la próxima campaña de Navidad.

"Vemos como a facturación de moitos negocios se está reducindo e como a inseguridade se incrementa, nalgúns casos relacionada cos danos que está sufrindo rúas peonís. O BNG, como en todo, non está e ponse de perfil, cando a mobilidade é a súa competencia, e o PSOE non está sendo suficientemente vixiante nin sendo transparente na información", afirmó la portavoz popular, Elena Candia, para justificar la petición de un pleno extraordinario y antes de que el concejal Ramón Cabarcos detallara el contenido de la moción que el PP llevará a él.

El "hartazgo" y el "cabreo" de los vecinos era manifestado casi a la vez por la plataforma que surgió en el centro a raíz de las obras. Informaba de la solicitud de una reunión urgente con el gobierno local para tratar de solventar la acumulación de problemas que se están dando, como la lentitud de las obras, sobre todo en algunas zonas, mientras están a punto de comenzar en otras (desde Armanyá a Raíña), la peligrosidad de calles con como Rúa Nova y San Marcos y el sufrimiento que se está ocasionando a las zonas verdes.

Ambas peticiones, pleno y reunión era aceptadas a las pocas horas por la alcaldesa, Lara Méndez, quien recordó que el gobierno escucha e intenta dar respuesta a todas las peticiones. Criticó al PP por no utilizar otras vías para pedir información de las obras y citó a los vecinos para el lunes.

Méndez recordó el PP tiene a su disposición diferentes mecanismos para solicitar información, como las comisiones, "algo que non fixo ata o momento, polo que esta sesión pode ser unha boa oportunidade para que as e os concelleiros do PP coñezan de primeira man cal é a situación real de cada unha das actuacións que se están executando e deixen así de especular sobre elas, buscando xerar controversia e preocupación entre a cidadanía" afirmó la alcaldesa.

El ejecutivo local volvió a lamentar las molestias que las obras ocasionan a los vecinos y volvió a remarcar que, una vez terminadas, tendrán una repercusión "moi positiva" para la ciudad en términos de accesibilidad, humanización del espacio público y protección del patrimonio, además de beneficios ambientales.

Las obras de la Praza de Ferrol deberían estar acabadas el 31 de diciembre, las del eje Montevideo-Bolaño Rivadeneira, en febrero, y las de Santo Domingo, en mayo. No obstante, distintas incidencias, como la aparición de restos arqueológicas, entre otras, están provocando retrasos, por lo que el gobierno solicitó una prórroga a la UE, que cofinancia el 90% de los trabajos.

El Concello solicitó la prórroga máxima (doce meses) pero su ánimo es seguir intentando que las obras acaben en plazo. De momento está siendo reticente a conceder prórrogas, pero estas parecen inevitables, sobre todo en alguno de los proyectos, por el lento avance.

Víctor González, de la cafetería Kennedy: "No rechazo las obras, pero no se están haciendo bien, perdí 4.700 euros en un mes"

Víctor González reabrió la cafetería Kennedy a principios de año en San Fernando, lleva cuatro semanas con obras en la acera y el mes pasado dejó de facturar 4.700 euros, cuenta. Asegura que no está en contra de las obras y confía en que beneficien a la ciudad, pero cree que no se están ejecutando con suficiente planificación y coordinación, una opinión bastante extendida.

"Solo pido que me pinten cuatro rayas en la calle, delante del bar, porque los coches no paran y tengo que salir con mis clientes mayores a ayudarles a cruzar. Y si hay un coche parado la gente ya no entra", explica.

Otra opinión extendida es la de Ludy Quintas, de Aluma. Cree que no es lógico realizar tres grandes obras de esta envergadura a la misma vez sin un plan de estacionamiento y de tráfico más trabajado. En su salón de Praza de Ferrol factura un 15% menos y una empleada está de baja tras caer en San Marcos, romperse un dedo y sufrir un esguince. Cree que la peatonalización será positiva si se abaratan los párkings.

En la tienda Zalo de la Rúa do Teatro también acusan las obras y sigue vendiendo menos que en la de San Pedro, cuando antes era al revés, explica Elena Rodríguez. Aunque ella vio "máis caos" al principio de la obra que ahora, dice.

Arreglo de baldosas en San Marcos

El gobierno local local explicó que las continuadas jornadas de lluvia impidieron actuar antes en San Marcos, pero ayer se comenzó a recolocar las baldosas que están levantadas. Se cubrieron con planchas metálicas, que se retirarán en breve, para protegerlas de la intemperie y favorecer el sellado.



Hay quejas también por el estado del suelo de Rúa Nova (desde la Ronda da Muralla hasta Montevideo) y Quiroga Ballesteros. Esta última calle pasará a recibir, previsiblemente, más tráfico de forma temporal, cuando en los próximos días empiecen los trabajos en la parte inferior de la Praza de Santo Domingo, entre Armanyá y Raíña.

La tala de un árbol en Santo Domingo indigna

El viento rompió una rama de una de las dos robinias pseudoacacias de gran porte que había al fondo de Santo Domingo y el árbol fue talado. Los vecinos están indignados, quieren saber por qué se ha cortado y advierten de que, si tenía problemas de seguridad, quieren ver el informe que lo acredite.