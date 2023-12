Obrar en la casa que cierra el paseo interior de la muralla costará unos 15.000 euros

El Concello de Lugo ya ha iniciado, después casi 25 años, el expediente que debería permitirle actuar de oficio sobre la vivienda apuntalada en la Rúa do Moucho, que mantiene interrumpido desde entonces el paseo interior de la muralla. De hecho, sus estimaciones indican que los trabajos para liberar el paseo de la valla y del armazón de metal que está casi pegado al monumento pueden suponer entre 14.000 y 15.000 euros.

No obstante, según informó el gobierno local, la cifra exacta no se conocerá hasta que no se finalice el informe que todavía se está redactando. La concejalía de Sostibilidade Urbana detalló que técnicos de la empresa municipal Evislusa han realizado ya varias visitas al edificio en ruinas para verificar su estado y determinar las actuaciones que hay que realizar. En base a esas visitas, están elaborando el informe para iniciar una orden de ejecución.

Hay que recordar que esta casa permanece desde hace tanto tiempo en este estado porque el Concello no ha conseguido localizar a los herederos de la propiedad, entre quienes parece haber un desacuerdo por la misma. Ante esta circunstancia, parece que por fin se ha decidido a cumplir una reclamación que le ha llegado en numerosas ocasiones desde diversos ámbitos: que asuma las obras de manera subsidiaria y luego se las cobre a los propietarios.

En cuanto esté finalizado el informe, desde el área de Xestión Urbanística se le notificará a la persona que actualmente consta como propietaria del inmueble que dispondrá de un plazo de 10 días para atender los requerimientos del Concello. Si no lo hace, se intervendrá de forma subsidiaria y se acometerán primero los trabajos calificados como urgentes (retirada de losas con peligro de caída, estabilización del edificio, etc.) y que resultan necesarios para poder abrir el paso con seguridad para la ciudadanía. Esos trabajos están cuantificados, aproximadamente, en unos 14.000 o 15.000 euros.

Estado en que quedó la casa de la Rúa Miño. XESÚS PONTE

Rúa Miño

Otra de las viviendas que permanecen valladas en pleno casco histórico es la del número 1 de la Rúa Miño, junto a la Praza do Campo, que tuvo que ser precintada por el riesgo de desprendimiento de piezas del tejado y la fachada. El vallado impide desde hace un par de años circular por los soportales de la plaza.

Según rememora Sostibilidade Urbana, el inmueble fue vallado y se han acometido las medidas de seguridad impuestas por el Concello. Además, este recuerda que en 2022 se le abrió expediente de orden de ejecución y se le sancionó con una multa coercitiva por importe de 1.000 euros a la propiedad porque no atendía los requerimientos municipales.

"A raíz de esa primera multa", afirman desde el gobierno local, "el titular del edificio tomó las medidas que se le indicaban y procedió, entre otras actuaciones, a vallar la construcción. Además, ha solicitado licencia de rehabilitación para el inmueble (que era otro de los requerimientos que se le pedían para evitar sucesivas multas) que está en este momento en tramitación".