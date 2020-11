La obra en Quiroga Ballesteros permite abrir un paso peatonal y la puerta principal de la plaza

El concejal de infraestructuras, Alexandre Penas, informó de los avances en los trabajos de peatonalización de la calle Quiroga Ballesteros y anunció que el hecho de que los trabajos avancen "a maior ritmo do previsto" permitirá abrir a partir de este martes nuevos pasos de peatones. Así, a lo largo del día se habilitará un nuevo paso peatonal en el fondo de Santo Domingo que comunicará con las calles Lois Peña Novo y Antón Fraguas. "Ademais, poderase abrir a porta da praza de abastos por Santo Domingo", declaró Penas.

La actuación avanzará por la calle Quiroga Ballesteros, hasta la intersección con el Carril do Mercado, para lo cual se desplazará la zona de carga y descarga a la zona comprendida entre el Carril do Mercado y el Carril do Son, y se habilitará una nueva zona al fondo de la Praza de Santo Domingo, al retirarse el vallado en la zona finalizada. Se cerrará el acceso a la plaza de abastos por la calle Quiroga Ballesteros, pero se mantendrá habilitado el paso peatonal que comunica Quiroga Ballesteros y la Praza de Santo Domingo.