Cada vez que se anuncian y realizan obras en un barrio, sobre todo si implican peatonalizar calles y restringir el tráfico, surgen críticas motivadas por la incertidumbre y la incomodidad. Está ocurriendo en el casco histórico de Lugo, con el tira y afloja que han mantenido los vecinos y el Concello en las últimas semanas. Este mismo martes se confirmaba que el ejecutivo lucense aceptaba todas las propuestas vecinales sobre las obras que hay en proceso.

Críticas ya las hubo, antes, en otros barrios donde se emprendieron procesos de humanización a través de ampliación de aceras y zonas verdes o peatonalización de vías. ¿Cómo se sienten los vecinos de esos barrios una vez completadas las obras? El Progreso ha visitado algunas de las zonas que se renovaron durante el último mandato para conocer el grado de satisfacción a día de hoy. Todavía hay algunas críticas, pero todos coinciden en que el cambio ha sido positivo.

O Castiñeiro: satisfacción general a pesar de que están volviendo las vallas

En el barrio de O Castiñeiro, el retraso de las obras y la mala ejecución de las mismas son el motivo de las principales críticas. Actualmente han regresado las vallas para subsanar desperfectos, y con ellas el malestar. XESÚS PONTE

En Lamas de Prado y Aquilino Iglesia Alvariño, los vecinos están molestos porque las obras no se ejecutaron con la calidad necesaria y ahora se vuelven a encontrar vallas en las calles por la necesidad de arreglar desperfectos. De todos modos, reconocen que la ampliación de aceras, con espacios ajardinados y mobiliario urbano renovado, ha mejorado considerablemente la vida del barrio.

Enrique Golás: "Está quedando mellor do que estaba, pero as obras non se fixeron ben e agora teñen que arranxar cousas"

"Está quedando mellor do que estaba", afirma Enrique Golás, un vecino que pasa el tiempo junto a unos amigos en los nuevos bancos de Lamas de Prado. En las tardes soleadas de verano no hay un asiento libre, y la gente mayor es la que más aprovecha el cambio.

La población se siente a gusto con la nueva vegetación del lugar, pero predomina la cautela sobre su futuro. "As plantas non as coidan moito e van secar", advierte otra veciña.

Camiño Real: desde la peatonalización hay mucha más gente por la calle, sobre todo niños

La peatonalización de un tramo de Camiño Real, que comenzó en noviembre de 2022, afectó a una vía muy transitada de un barrio especialmente populoso y combativo. Fue muy cuestionada en un primer momento. Ahora no. XESÚS PONTE

La peatonalización del tramo de Camiño Real que une Concepción Arenal con Ronda da Muralla ha dinamizado mucho esta céntrica zona. A pesar de que aún transitan algunos vehículos por la vía, las personas son ahora las protagonistas.

Desde una peluquería local, Montse Castro asegura que "quedou moi ben". Esta profesional vivió la incomodidad de las obras en primera persona, pero mantiene que "esto entra dentro do normal" y se muestra satisfecha con el resultado. Tan solo echa en falta alguna papelera más, pero desde su experiencia regentando un negocio afirma que ahora estar aquí "é máis cómodo e máis agradable" porque ha disminuido el ruido y las jardineras aportan un nuevo valor estético al espacio.

Charo González: "Esta obra humanizou a rúa, agora hai bastante máis xente fóra, especialmente familias e nenos xogando"

Que la calle ha ganado vida con la peatonalización se percibe en el continuo ir y venir de gente. Los bancos también están llenos. Desde uno de ellos, Charo González y María Núñez, que no son vecinas del barrio pero vienen a menudo a pasear, comentan que "agora hai moita máis xente, sobre todo nenos, que retornaron á calle". Las obras, creen, han humanizado la calle y tienen un efecto positivo en la vida social.

Recatelo: ha mejorado la limpieza de las calles y los vecinos lo agradecen

La de Recatelo fue una de las primeras actuaciones del área de Infraestruturas del Concello de Lugo en el pasado mandato. Se realizó en dos fase y hay planes para continuarla. XESÚS PONTE

Los vecinos de las calles que se renovaron y peatonalizaron en Recatelo no son la excepción. A pesar de que hay incertidumbre sobre las próximas actuaciones del Concello, se valora mucho la mejora en la calidad de vida del barrio.

Marta Prado: "Ha quedado muy bien, ahora está mucho más limpio y se nota que pasa más gente por el barrio"

Marta Prado, desde el histórico establecimiento Comestibles Prado, afirma que todo "está más limpio" y ahora "pasa mucha más gente por el barrio". Esta vecina se muestra sumamente satisfecha con el resultado de las obras, si bien reconoce que nunca llueve a gusto de todos y todavía se escuchan algunas críticas relacionadas con la falta de aparcamiento o con la organización del tráfico.

En esta misma línea está Margarita Oviedo, una clienta de Comestibles Prado que también vive en el barrio. Ella tiene coche y sufre día a día estos inconvenientes, al igual que otros vecinos de la ciudad, pero no volvería atrás. "Nos ha mejorado la vida".

A Mosqueira: los negocios de hostelería han multiplicado la clientela

Las obras en A Mosqueira, que se desarrollaron entre junio de 2021 y abril de 2022, fueron las más aplaudidas del pasado mandato, pues permitieron dinamizar un espacio de alto valor patrimonial. VICTORIA RODRÍGUEZ

Aunque la renovación de A Mosqueira parece ser la obra con resultados más satisfactorios entre los lucenses, tampoco estuvo exenta de críticas entre los vecinos.

Hoy en día, algunos todavía se quejan de las dificultades para encontrar aparcamiento. Domingo Mundiña, con un laboratorio de prótesis dentales en esta vía que une San Roque con Praza da Constitución, se siente perjudicado como conductor pero afirma que la peatonalización ha sido positiva para poner en valor "una zona bonita y entrañable" de la ciudad.

Domingo Mundiña: "A mí me ha perjudicado por el aparcamiento, pero esta zona peatonal es muy bonita y entrañable"

Los que más disfrutan el cambio son sin duda los negocios de hostelería. Uno de ellos es la panadería Manso, que ha visto revalorizada su terraza en este espacio renovado. "En agosto isto estaba antes desértico, e agora hai xente por todas partes", señala Vanesa Domínguez, una de las empleadas del establecimiento que ahora ocupa un punto turístico neurálgico de Lugo. "Antes soamente serviamos cafés e agora traballamos ata o vermú".

Rafael de Vega: están abriendo nuevos establecimientos desde que acabaron las obras

Las obras en Rafael de Vega se llevaron a cabo en los primeros diez meses de 2022 sin demasiados problemas, ya que el Concello inició un diálogo previo en incluso realizó una consulta entre los vecinos. SEBAS SENANDE

La peatonalización parcial de la calle Rafael de Vega, que después del cambio de sentido único conecta Nicomedes Pastor Díaz con Montero Ríos a través de un único carril, recibió el beneplácito de los vecinos antes de iniciarse. Con todo, la ejecución de una terraza ajardinada en desnivel despertó críticas por su aparente inseguridad. Pasado el tiempo, sin embargo, existe un amplio consenso sobre los beneficios de la actuación.

Míriam Parapar: "Las terrazas están a tope de gente, también con vecinos que vienen con niños y pueden dejarlos jugar"

La calle se ha convertido en un espacio de ocio donde predominan las terrazas. Las obras han promovido la apertura de nuevos bares y restaurantes, como el Brais. Las empleadas de este establecimiento se muestran totalmente satisfechas con la nueva imagen de la calle. Observan más gente y, sobre todo, clientes regulares que acuden en familia, dejando a los niños que jueguen libremente en la zona porque no hay peligro. Míriam Parapar, responsable de este negocio, afirma que "las terrazas están a tope de gente" y no considera que el aparcamiento sea un problema. "Es cuestión de acostumbrarse", aconseja esta trabajadora.

Pintor Luís Seoane: se valora especialmente el nuevo mobiliario urbano de la calle

La obra en Pintor Luís Seoane comenzó en mayo de 2022 y con ella se ensayó el modelo de plataforma única, que luego se implementó en otras actuaciones. Fue una de las que necesitó mayor inversión. XESÚS PONTE

En el populoso barrio de A Milagrosa destaca la semipeatonalización de la Rúa Pintor Luís Seoane, situada entre García Abad y Xulia Minguillón. El Concello de Lugo apostó por un modelo de plataforma única con preferencia peatonal, cambiando también el mobiliario urbano para una mejora estética, y los vecinos se muestran hoy en día totalmente satisfechos con el resultado. "O chan quedou moi ben e os novos bancos son máis cómodos", destaca Ángel Rois mientras toma el sol en uno de esos asientos que tanto le gustan.

Ángel Rois: "Estou satisfeito co resultado. O chan quedou ben e os novos bancos son moi cómodos. É agradable pasear por aquí"

Esta calle, al igual que otras en las que se limitó el tráfico para dar mayor espacio a las personas, atrae a lucenses de diferentes generaciones que buscan tranquilidad para pasear o sentarse en un banco con amigas. Es el caso de Carmen Méndez y Paz López, dos jubiladas que vienen con frecuencia. "As obras non nos molestaron porque non vivimos neste barrio, pero agora aproveitamos para pasear por estas zonas", comenta una de ellas, que afirma que también visitan mucho la zona de A Mosqueira. "Hai máis xente, moita máis que antes".



