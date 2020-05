La obligatoriedad de la mascarilla llena las farmacias lucenses

La obligatoriedad de llevar mascarilla —que entrará en vigor a partir de hoy tanto para adultos como para niños mayores de 6 años— llevó este miércoles a muchos lucenses a las farmacias, que se volvieron a llenar por momentos de clientes en busca de este preciado material sanitario. Aunque no llegaron a registrarse colas por este motivo, algunas boticas percibieron una mayor afluencia de público. Especialmente, de aquellos que pensaban que la orden ministerial entraba en vigor el mismo miércoles y no disponían todavía de mascarilla.

"Nos encontramos, a primera hora de la mañana, con varios clientes que salieron de su casa para ir a trabajar y vinieron corriendo a buscar mascarillas porque pensaron que la necesitaban ya", explicaba Ana Lobeiras, farmacéutica adjunta de La Salud, en la Rúa do Teatro.

También se notó más afluencia en la farmacia Pardo, al lado de la Subdelegación de Gobierno. "Sí que hubo mucha más venta de mascarillas que otro día, pero colas no llegamos a tener", afirmaba José Manuel Núñez, técnico de farmacia.

Ahora mismo, no hay escasez de mascarillas. "Ya no tenemos problemas de suministro. Vienen por los cauces y proveedores nor

males. Las pedimos y en dos horas las tenemos", cuenta la farmacéutica adjunta Ana Lobeiras.

No hay, en cambio, tanta abundancia de mascarillas infantiles en farmacias. En La Salud, ayer las tenían por primera vez en varios días. En cambio, en la farmacia Pardo no tenían. "No debe haber muchas porque no las sirven", decía José Manuel Núñez, que añadía que tampoco hay guantes y que el alcohol todavía sigue escaseando.

Por otra parte, las mascarillas son ahora mucho más baratas de lo que eran hace un mes o mes y medio. En La Salud, por ejemplo, la FPP2 está en 3,95 euros "cuando antes pasaba de los 7 euros", apostilla Ana Lobeiras. Por lo demás, la quirúrgica se vende a 96 céntimos y las higiénicas a ese mismo precio si no son reutilizables y entre 6 y 7 euros si son lavables. Las FPP3, en cambio, apenas las hay y son más caras: a 12 euros más IVA.

Las que más se están vendiendo más son las quirúrgicas, aunque solo deben llevarse cuatro horas máximo. Las FPP2, en cambio, pueden aguantar diez horas.