"Me obligan a ser vocal de una mesa y tendré que ir con mi marido tetrapléjico"

Mercedes Faraldo atiende cada día a su marido Víctor, diabético y con tetraplejía, que necesita insulina cada cuatro horas y un sondaje vesical, entre otros cuidados básicos. Fue elegida para acudir como vocal a la mesa electoral en los comicios del próximo domingo y, a pesar de haber alegado con informes médicos que la situación se lo impedía, su petición fue desestimada por la junta electoral hasta en dos ocasiones.

Su marido, Víctor Herrán, de 76 años, padece una grave lesión medular desde septiembre, cuando sufrió una caída en un bus urbano de la capital lucense que lo dejó tetrapléjico: perdió la movilidad en las cuatro extremidades, si bien está recuperando la de los brazos.

Su estado ha mejorado considerablemente, pero todavía permanece en una silla de ruedas, con la movilidad reducida casi por completo. "Es una persona totalmente dependiente que necesita cuidados las 24 horas del día", así lo indicó Mercedes en una de las dos cartas que remitió a la junta electoral para que la liberasen de esta obligación.

Cuando le llegó la notificación, ya en el mes de junio, ella se puso manos a la obra y decidió acudir al Concello a por un escrito para formular las alegaciones oportunas.

El 30 de junio presentó el primer documento acompañado de los correspondientes informes que validan la condición de Víctor. Uno del Chuac, donde él estuvo seis meses ingresado; otro del Hula, en el que prosiguió con su recuperación; y también otro de su médica de rehabilitación. Apenas tres días después, el 3 de julio, se desestimaba la solicitud.

Lo mismo ocurrió una semana después. Tras intentarlo otra vez, el 11 de julio llegó una segunda carta, idéntica y también firmada por el secretario de la Junta Electoral de Lugo, Fernando Vázquez Orge, en la que se desestimaba de nuevo la solicitud "al no haberse acreditado que la causa invocada le impida el desempeño de las funciones de miembro de la mesa electoral". Una resolución contra la que no cabe recurso alguno.

La única explicación posible es que no se hayan leído los informes

No entienden cómo es posible que su petición no haya sido atendida, sobre todo, dado su empeño en justificar con informes médicos la incapacidad física de Víctor y que requiere de un cuidado continuo todo el día.

"No es lógico que ahora uno se pueda excusar por haber reservado un viaje de vacaciones con antelación, y a nosotros nos impidan ausentarnos"

Tan solo encuentran una posible explicación en que los responsables no hayan podido leer los informes por causas que, en realidad, desconocen. "Quizás sea por el volumen elevado de alegaciones que habrá en esta época", comentaban.

"No es lógico que ahora uno se pueda excusar de ir a la mesa por haber reservado un viaje de vacaciones con antelación, y a nosotros nos impidan ausentarnos", decía Víctor en referencia a la obligación de su mujer.

Por eso, ambos piden que les liberen de acudir y, si la decisión no cambia y no les proponen ninguna solución, advierten que el domingo se presentarán los dos en la mesa del colegio electoral.

"No sé qué pasará, ni qué nos podrá indicar el presidente de la mesa, pero no puedo dejar a mi marido en casa. Me obligan a ser vocal y tendré que ir con él. No tenemos otra alternativa", dice.