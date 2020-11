Obligados a estar siempre consigo mismos

En toda la provincia, hay 37.000 personas que viven solas. Las últimas normas anticovid en Galicia —en vigor en principio solo hasta mañana aunque son prorrogables— prohíben las reuniones con no convivientes, tanto dentro como fuera de casa. En este caso, la gente que vive sola se queda sin ningún tipo de relación social cara a cara, limitándose solo a los encuentros o conversaciones que pueda tener por internet. Aunque no están confinados, sí lo están en su vida social.

Marina Cillero ronda ya los 90 años y lleva mucho tiempo viuda. Esta mujer —que vivió parte de su infancia en cinco campos de refugiados en Francia, a donde llegó con su familia en la posguerra española— nunca se había sentido tan presa como hasta ahora. Su sentir es similar al de muchos otros mayores, que viven la pandemia retenidos en sus casas por miedo a un contagio fuera o, simplemente, como es ahora su caso, porque las autoridades no les dejan, dado que Marina vive sola.

"Menos mal que vienen mis hijos a verme porque si no, esto sería terrible. Antes, iba al café con mis amigas y, aunque vivía sola y era mayor, se me pasaba el tiempo mucho mejor y no notaba tanto la soledad. Ahora, eso no lo hago ni yo, ni ellas. Quizás, salía a sentarme en una terraza pero, con estas nuevas normas de no poder quedar con nadie que no viva contigo, no lo puedo hacer . La verdad es que este tipo de medidas te cortan la vida en un momento especialmente difícil porque nosotros estamos quemando los últimos cartuchos de nuestra vida y lo peor es que no ves una solución", cuenta Marina Cillero.

Esta mujer trata de adaptarse a su vida en soledad en casa, sin apenas relaciones sociales. Pero aun así le cuesta sobrevivir a estas especiales circunstancias. "Aún sigo escribiendo y paso el tiempo así, pero a veces también me supera. Ves la televisión y se te cae el alma a los pies. Todo es negro y lo peor es que todo se está politizando. ¡Cuánto tendrían que aprender los políticos de ahora de Carrillo, Felipe González y Fraga, que lideraron la Transición con acuerdos siendo de ideologías muy diferentes. Aquello fue ejemplarizante", recuerda esta mujer, una de las primeras concejalas que hubo en Lugo tras la muerte de Franco.

Luis López Pombo pasa de los 60 y, hasta hace unos años, vivía con su padre. Ahora ya no. Sin embargo, se acostumbró a estar solo y él mismo reconoce que es una persona solitaria. "Adapteime a vivir só e a medida de non poder xuntarme con outra xente non me afecta realmente. Mentres teña mobilidade para ir comprar, tomar un café —aínda que sexa só— e ler a prensa non me sinto preso. Tampouco son moito de quedar con outra xente. Entretéñome máis cos meus libros e na miña peculiar burbulla", indica.

Más difícil le resultó el confinamiento. El encierro casi total en casa, sin hablar apenas con nadie, le costó. "Iso leveino, ao principio, moi mal. Logo funme adaptando e, ao final, case non me enteraba. Pasaba o tempo coa lectura, con internet, facendo limpeza e tirando cousas que xa non utilizaba, especialmente libros da miña biblioteca, que debe ter xa uns 4.000 exemplares", afirma.

Paco Rivera fue siempre, y sigue siendo, un hombre al que le gustaron mucho las relaciones sociales. Sin embargo, él —como otros muchos que viven solos— tuvo que resignarse estos días a no juntarse con nadie ni para tomar un café. Aun así, asegura que lo lleva bastante bien.

"Me encanta relacionarme con la gente, pero también conmigo mismo. Por encima de todo, me adecuo a lo que haga falta. Vivo solo pero no me siento así. Hablo con Manola, mi perra, y en casa tengo siempre miles de cosas que hacer. Por lo tanto, el hecho de no poder quedar con alguien debido a las circunstancias no me quita ni un segundo de sueño. Es tan grave todo lo demás que no poder quedar con alguien me parece una carallada. Si quiero hablar con alguien, uso el teléfono o la videoconferencia, aunque siempre es mejor el cara a cara, también hay que decirlo", señala.

Paco Rivera sobrevivió al confinamiento solo y en su casa, donde dice que le sobra el entretenimiento. "El confinamiento de la primavera lo llevé perfectamente y cumpliendo las normas al cien por ciento. Tuve una intensa actividad y no me aburrí nada. Hay muchas cosas que hacer y me falta tiempo. Escribo, leo, oigo música, hago ejercicio, cocino... De todos los males que nos rodean, el no poder quedar con nadie es el menos malo gustándome mucho relacionarme con la gente, como me gusta", insiste.

Quizás lo que más sienta Paco Rivera es la ausencia de relación directa con sus hijos y nietos que viven fuera de Lugo. "Esta relación la suplo con videoconferencias y teléfono. En condiciones normales, mi familia de Madrid, hijos y nietos, hubiesen venido varias veces a Lugo desde el verano y tendríamos planes. Ahora todos se han frustrado. Cuando se pueda, nos vamos a desquitar", afirma.

Tan bien se adaptó al anterior que, ahora mismo, a Paco Rivera no le mete miedo un nuevo confinamiento. "Personalmente, soportaría sin problema otro confinamiento, pero sí me dolería por las consecuencias para otros, para el empleo y para la economía. No soy nada pesimista por lo mío; seguro que lo llevaré bien. Pero sí lo soy por todo lo demás", opina.

Ese mismo optimismo es compartido por Carmen —nombre falso—, una mujer de 50 años que vive sola. "Claro que las relaciones sociales llegan a echarse de menos pero las videoconferencias no son tan malas sustitutas de una tarde de cañas. Y pasar tiempo en casa es también una oportunidad para hacer cosas que siempre aparcamos. El encierro puede ser agobiante, pero lo es para todos: vivan o no con otros. Ahora, lo que toca es prepararse para la idea de cenar sola en Navidad", señala.