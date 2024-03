Obligada una eléctrica a devolver el coste del cambio de potencia

Una lucense ha conseguido que su compañía eléctrica le devuelva los 909 euros que le había cobrado de manera irregular tras haber solicitado un cambio de potencia. Según reconoció el Instituto Galego de Consumo, la compañía obligó a la clienta a pagar un electricista y un nuevo boletín para subsanar un error que había cometido la propia eléctrica.

En un principio, la compañía se había negado a atender la reclamación de esta lucense, que acudió a Consumo a través de la asociación de consumidores Facua. Según explica esta asociación, la mujer "se cambió de compañía eléctrica solicitando un aumento de potencia. Tenía 4,6 kW y se cambió a la nueva contratando 6,2 kW, pero por error le dan de alta sólo con 3,3 kW".

Al comprobar el error, explica Facua, la usuaria reclamó que le pusieran la potencia contratada o que, al menos, se la subieran a 5,7 kW. Sin embargo, la compañía respondió que "no puede hacer el cambio sin la intervención de un electricista y un nuevo boletín, sin tener en cuenta que el error lo ha provocado el comercial de la compañía y más si cabe teniendo en cuenta la nueva regulación de la factura eléctrica, que permite hasta dos cambios de potencia".

Incluso llegó a proponer que estaría dispuesta a que le restableciesen la potencia la que tenía contratada antes del error, pero la compañía mantuvo su negativa. Fue entonces cuando recurrió a Facua, cuyo gabinete jurídico dirige el abogado lucense Víctor Muñoz. En su escrito ante el Instituto Galego de Consumo, el letrado no solo argumentaba la reclamación por los gastos generados, sino que recordaba que el propio Código Civil recoge el derecho a la indemnización de "los daños y perjuicios causados los que en el cumplimiento de sus obligaciones incurrieren en dolo, negligencia o morosidad". De este modo, "la indemnización de daños y perjuicios comprende, no sólo el valor de la pérdida, sino también el de la ganancia que haya dejado de obtener el acreedor". Tras la intervención de Consumo, a la empresa no le quedó otra que proceder al abono de los 909 euros.