Obituario: Lugo despide a Fiacro Orol Fraga, exdirectivo del Lugo y el Club Fluvial

Falleció el martes en Lugo Fiacro Orol Fraga, de 87 años, funcionario jubilado y un lucense muy conocido, que participó activamente en la vida social de la ciudad, aunque siempre en un segundo plano, que era donde le gustaba estar. Fue directivo del CD Lugo, del Club Fluvial y de esos seguidores del Breogán a los que le gustaba desplazarse por toda España para seguir a su equipo.

Fue, además, un socialista de corazón, que defendió con ardor sus ideas toda la vida. Lo mismo le sucedió con su afición a la tauromaquia, que le venía de padre. No en vano era hijo del notario José M. Orol Balseiro, uno de los grandes promotores taurinos que tuvo Lugo. Ese querer por la fiesta nacional lo llevó a torear incluso vaquillas y con tanto éxito que recibió una oferta para ser torero. No la aceptó, sin embargo, porque una de las corridas acabó en cogida y su futura mujer, Rita Castro, le dio un ultimátum claro, el toreo o ella, y él no lo dudó. Juntos formaron una familia numerosa, con cuatro hijos: Fiacro, Besa María, Alfonso y María del Carmen.

Fiacro disfrutó siempre de su familia, al igual que de sus amigos, con los que le encantaba salir a chatear.

Era además un gran lector, sobre todo de El Progreso, al que llevaba suscrito desde joven y que le gustaba leer “de la primera a la última página”, como recuerdan sus hijos. Este miércoles, a las cinco de la tarde, será despedido en la iglesia de San Pedro e inhumado en el cementerio de San Froilán.