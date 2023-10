Obituario | Francisco Vázquez, taxista ejemplar

Paco o Francisco Vázquez, taxista jubilado fallecido estos días, es el último baluarte de una saga de grandes profesionales del taxi que tiene su origen en Lugo en los años veinte del siglo pasado en la Plaza de Santo Domingo, que en los años de la II República (1931- 1936) era conocida como Plaza de Fermín Galán, etapa que creo se puede dar por finalizada hacia 1980, porque el taxi de hoy, aquí o en cualquier otro lugar, es otra cosa. Pues es en esta plaza de Santo Domingo donde nuestro protagonista inicia sus actividades profesionales como taxista, que le mantuvieron activo durante más de treinta años.

Paco era un hombre serio, cumplidor, inquieto, servicial, muy dinámico y siempre preocupado por atender a sus clientes en cualquier situación. Prácticamente hasta la década de los setenta el taxi en Lugo tuvo su sede en tres paradas, la ya mencionada de Santo Domingo, la de Ángel Fernández Gómez (detrás del ayuntamiento) y la de la Estación, pues teniendo en cuenta el Reglamento municipal de 1955 sobre licencias de taxis, no se podían autorizar más de 30 licencias (no estuvo de acuerdo con este criterio el alcalde Portela, pero perdió la votación) con el objeto de proteger este industria, no aumentándose el número de licencias y de nuevas paradas hasta 1968. Paco tuvo por compañeros a grandes profesionales del volante de la época que en muchos casos eran auténticas dinastías del servicio público; vienen a mi memoria con el riesgo de que me quede alguno, los Saavedra, Sexto (matrícula de honor en la elegancia y cuidado de sus coches), los Regueiro, Severo, Zopo, Rábade, Fabriciano, Villalba (propietario de un fabuloso Cadillac de 1946 anteriormente de don Justo Díaz, el americano de Santa Eulalia de Guilfrei con casa en la misma Plaza de Ángel Fernández Gómez, siendo el único que fallecería conduciendo su taxi), los Valledor, Calieiro, Marcelino, Prado, Mitos, Cortón, Modesto (presidente del sindicato), Carrilana, Bernardo, Toñito Armas, Fariñas, Cándido Real —de quien Paco adquiriría su licencia—, Manuel Martínez, Somoza, Villares, Centelles, Manolo González... Hasta la aparición de los primeros Seat, los 1400 A y B, los vehículos eran de fabricantes muy diversos: Ford, algún Renault, Chrysler, Plymouth, Delahaye, Peugeot y Dodge entre otros, muchos recompuestos con motor de un fabricante, transmisión de otro, etc., pues había que aprovechar y adaptar el material existente para mantener el vehículo en funcionamiento ante la carencia de recambios, por lo que todos ellos necesitaban un mantenimiento exigente y muy diario pero siempre presentaban un aspecto impecable y solo el coche recibía más atenciones que el cliente, de lo que se encargaban talleres como el de Justo Rivas o el de los Hortas, para poder circular con ciertas garantías por aquellas endiabladas carreteras, si es que se les podía llamar así, donde lo imperativo no era llevar una rueda de repuesto sino dos, o tres en algunos casos; tampoco existía la asistencia en carretera, un invento muy posterior, que se hacía entre ellos y en muchas ocasiones con la ayuda de camioneros con los que se topaban en las rutas a otras grandes ciudades. Creo que los taxistas de hoy, en la gran mayoría de los casos, desconocen todas las peripecias que tuvieron que pasar Paco y el resto de pioneros mencionados para dar el servicio que demandaba la sociedad lucense de la posguerra, carente de vehículos privados hasta bien avanzados los años setenta. Pero eso sí, Paco siempre con buena disposición y alegría hacía que cualquier obstáculo no tuviera importancia.

Paco Vázquez disfrutó de una longeva vida sin necesitar mayores atenciones salvo los últimos meses, pero el final llega inevitablemente y con cierta melancolía nos vamos dando cuenta de que poco a poco se van cerrando ciertas etapas de la vida que afectan al mundo profesional, industrial y empresarial sin que podamos hacer nada. Quizá he escrito más del taxi en general que de Francisco Vázquez en particular, pero también tuve interés por situar a Paco en una actividad industrial muy diferente a la de hoy que en cierto modo tiene muchas más comodidades. Con Paco se cierra el Libro de Oro del Taxi lucense, que como actividad de servicio público comprende el periodo 1930-1980. Mi pésame a sus hijos, a su familia y amigos y si en alguna ocasión se habla del taxi en Lugo necesariamente Francisco Vázquez tiene que estar presente.T.V.