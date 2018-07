La iglesia parroquial de Ferreira do Valadouro, de donde es originaria su familia, acoge a las doce y media del mediodía de este viernes, 6 de julio, el funeral por el eterno descanso de Arturo Alfonso Orol Fraga (1945-2018). Posteriormente se procederá a la inhumación de sus restos. La capilla ardiente está instalada en Velatorios Lucenses (detrás del Hotel Santiago), en la ciudad de Lugo, donde en la tarde de este jueves se celebró una misa en su recuerdo. Allí, sus sobrinos -entre los que se encuentra el músico Ezequiel Orol, uno de los impulsores de Open Radio- y demás familia recibieron múltiples muestras de condolencia.

Alfonso Orol, como era conocido por todos, vivió con intensidad sus 73 años de existencia, que lo llevaron en tiempos jóvenes a prodigarse por Madrid, Marbella e Ibiza. Músico, bohemio, ingenioso y muy divertido, Alfonso aseguraba hace años a nuestro compañero Miguel Olarte: "He gozado mucho y he vivido cosas que mucha gente, tenga los millones que tenga, no podrá vivir jamás. Momentos que no se pueden comprar porque vienen caídos del cielo y se tienen que coger abierto para recibirlos, sin miedo".

Este showman que en tiempos compartió vivencias y amistad con Sabina, Loquillo, los Burning o los integrantes de Nacha Pop, vivió de joven en Madrid, adonde se desplazó la familia "arrastrada por la notaría de su padre". Allí, con su inseparable guitarra, trató de abrirse camino en la música. Si no llegó a triunfar plenamente no fue por sus dotes y su talento, sino porque, como él mismo confesaba, "era vago hasta para ensayar durante 15 días seguidos".

En Lugo, donde contaba con muchos amigos, también dejó su impronta con múltiples actuaciones y con su presencia en numerosos actos culturales, donde últimamente se le echaba en falta por los problemas de movilidad que le acarreaba su enfermedad.

Descanse en paz este singular lucense, que deja un ronsel de vivencias y un vacío difícil de llenar.