Un oasis en el Camino

David Pajares ya es un experto peregrino, lleva más de 3.000 kilómetros de ruta jacobea a sus espaldas y todos los años ha recorrido alguno de los caminos. Por eso decidió aportar su granito de arena y montar en la parroquia lucense de Gondar su Oasis Primitivo.

"Yo conozco muy bien esa etapa, por eso sé que de Castroverde a Lugo no hay nada. Así que ofrezco a los peregrinos agua, fruta, música y un lugar en el que hacer una paradita", explica Pajares.

Desde su puesto, él les da la bienvenida y ofrece lo que le gustaría haber encontrado. "Siempre les digo primero que es obligatorio quitarse la mochila", cuenta.

Y es que, a pesar de solo llevar un par de meses en funcionamiento, no han sido pocos los peregrinos que han parado en Oasis Primitivo. Tienen una página en Facebook que ya cuenta con casi 500 seguidores, pero Pajares comenta que eso no es nada comparado con los que se han pasado.

"Estoy al final de la cuesta de Santa María de Gondar de nueve a una de la tarde todos los días, y algunos también me acompaña mi mujer", comenta este madrileño que lleva 17 años en Lugo y ya se considera lucense de adopción.

Para ellos, no es cuestión de negocio, ya que este pequeño hobbie no es su principal fuente de ingresos, sino una manera de ayudar en el verano, "especialmente este año tan complicado con la pandemia". "Funcionamos con donativos, algunos dejan más, otros menos, cada uno lo que puede", expresa Pajares.

SEÑA DE IDENTIDAD. Este experto peregrino cuenta divertido que al comienzo del verano compró una sandía amarilla, y pensó que estaba estropeada.

"La abrimos y vimos que estaba bien y sabía bien, simplemente no conocíamos esta fruta. Pero a lo largo de las semanas, ha sido una de las más demandadas, incluso algunos ya nos recuerdan por la sandía amarilla", aclara riéndose.

ACREDITACIONES CANINAS. En esta peculiar parada siempre han ofrecido sellar la Compostela a los peregrinos, pero ahora han añadido una novedad.

"Tenemos acreditaciones caninas, en las que ha colaborado una protectora de la zona. Muchos viajeros vienen con su mascota y es una manera de llevarse un recuerdo", describe.

Para muchos peregrinos esta es su última parada antes de llegar a la ciudad amurallada, y por eso Pajares aprovecha para hacerles recomendaciones de Lugo.

"Les cuento que hay tapas gratis, que pueden visitar la catedral, museos... Les hablo de la muralla y les oriento también sobre Lugo, sobre la ciudad", explica.

COMUNIDAD. Por este pequeño rincón han pasado italianos, checos, indios, japoneses... y muchos españoles de diversos lugares. A Pajares le llamó la atención una chica suiza que venía andando desde su país, con más de 2.000 kilómetros a sus espaldas y tres meses seguidos.

"En el camino todos somos iguales. Da igual la clase social, el país... todos llevamos nuestra mochila lo mejor que podemos. Es una de las cosas que me enamoró de este viaje", cuenta entusiasmado David Pajares.

Para este atrevido "emprendedor" lo más importante que ha aprendido del Camino es lo que él inspira a crear: una comunidad.

"Mucha gente se anima a bailar con la música y me agradecen con fervor la fruta. Aunque solo se queden quince minutos porque tienen que seguir su camino, es su pequeño oasis", comenta orgulloso.

También explica que su mujer decidió crear las páginas en Facebook e Instagram para darse a conocer y que los peregrinos tuviesen un lugar de encuentro.

Allí comparten imágenes e historias de los caminantes que los visitan, desde el más pequeño -un niño de cuatro años llamado Pau- hasta el mayor. También compartieron estos pasados días la visita del alcalde de Madrid y portavoz del PP, José Luis Martínez Almeida, que se presentó no como político, sino como un peregrino más.

"Este verano ha sido el primero, pero me gustaría seguir más años. Sabía que iba a funcionar porque conozco la zona, pero no me imaginaba el éxito que iba a tener", comenta el madrileño.