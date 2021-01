O Hula recibe outros cinco pacientes con coronavirus derivados da área de Ferrol

A área sanitaria de Ferrol derivou outros cinco pacientes afectados con coronavirus ao hospital Lucus Augusti de Lugo. Dous deles foron trasladados desde a unidade de coidados intensivos do Complexo Hospitalario Universitario de Ferrol (Chuf) a última hora da tarde do xoves, sendo tamén levados á Uci do hospital lucense. Os outros tres foron trasladados ao longo da mañá deste venres, día 29, outro á zona de Uci e os outros dous quedaron ingresados en planta.

Desde o Sergas reitérase que "os traslados interhospitalarios estaban previstos no plan de continxencia como unha medida máis para poder dar resposta á situación cambiante que xera esta enfermidade". Inciden ademais en que "os criterios para decidir un traslado son clínicos e organizativos" e que "a decisión de que vaian a un sitio ou a outro se acorda entre os profesionais asistenciais, segundo a situación de cada área e cada momento".

DOCE PACIENTES DERIVADOS. Con estes son xa doce os pacientes das comarcas de Ferrolterra, Eume e Ortegal que foron derivados a hospitais doutras provincias, a maioría, até dez, ao Hula de Lugo, mentres que os outros dous foron levados ao Complexo Hospitalario Universitario de Pontevedra (Chup), quedando ingresados na Uci do Hospital Montecelo.